(SN; con información de NA) A 39 días de la desaparición de Loan Peña, el niño correntino de la localidad de 9 de Julio, la Policía Federal inició una serie de allanamientos y peritajes.

El primer allanamiento lo realizaron en la casa Jorge Bertón, hijo de Victoria Caillava, en la localidad de 9 de Julio. La Policía también perita una camioneta blanca estacionada en el lugar. En simultáneo, también realizaron un allanamiento en la casa de Cristian Bertón, el hermano del exmarido de Caillava. El excuñado de la mujer también posee una camioneta blanca.

Vecinos de la zona atestiguaron que el 13 de junio, día que Loan desapareció, vieron una camioneta blanca a gran velocidad circulando por la zona.

Por el momento, la causa cuenta con ocho detenidos y ninguna pista sobre el paradero del niño. Los detenidos son: Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña y Francisco Amado Méndez.

Reclaman la presencia de Valdes

Mientras tanto, el padre de Loan, José Peña, manifestó que la causa parecería estar "en el punto cero" y pidió que Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, se haga presente en la localidad: "Esperemos que se le abra un poquito la cabecita".

En una jornada importante en la cual finalizan las indagatorias de los ocho detenidos, con la declaración de Francisco Méndez, el papá del menor desaparecido se mostró angustiado al sostener que la causa estaría “en el punto cero”: "No tenemos ninguna información. Estamos como el primer día, así que seguimos esperando buenas noticias pero no aparece nada. Los abogados no nos dieron ningún dato nuevo”.

Esto, no solo se debe a que los detenidos no dieron información sobre qué pasó con Loan aquel 13 de junio, sino que además la jueza Cristina Penzo indujo de vuelta el secreto de sumario: "Todos los días nos levantamos, pensamos, queremos saber algo. Seguimos esperando", lamentó.

En diálogo con C5N, José habló también sobre la actuación del gobernador Gustavo Valdés: "Me gustaría que el gobernador venga y nos diera una respuesta. No estamos contra ellos pero no se acercaron en ningún momento. Esperemos que se le abra un poquito la cabecita y venga para acá. Sería importante que viniera a hablar personalmente con nosotros".