(SN; con información de La Nueva Mañana) Este miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó el aumento de jubilaciones en Córdoba dispuesto por el gobernador Martín Llaryora, a lo que calificó como una "afrenta contra el Gobierno" y se desentendió de la deuda reclamada por la provincia hacia Nación, la cual supera el billón de pesos.

"El gobernador de Córdoba decía ‘vamos a obtener las jubilaciones más altas del país’. Claro, es una especie de afrenta al Gobierno nacional, porque eso lo hacen con fondos que demanda por un acuerdo de la Corte Suprema, por el famoso reclamo de la provincia de Córdoba a la Nación, que no es responsabilidad nuestra, viene de años", dijo el jefe de Gabinete en una entrevista televisiva.

El pasado domingo, Llaryora anunció un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que impactará en los jubilados provinciales. Con la suba, los sueldos pasarán de $380.000 a $700.000. El mandatario explicó que la disposición se debe a la regularización parcial de la deuda de Nación con la Caja de Jubilaciones, luego del fallo de la Corte Suprema a favor de Córdoba.



El funcionario de Milei arremetió contra el mandatario: "Nosotros hicimos un acuerdo para girarle una suma mensual. Entonces, él dice que esa suma mensual la utiliza para aumentar toda la jubilación. Entonces, ¿qué genera? Y genera una situación incómoda", informó LNM.

En la misma línea, expresó que las jubilaciones nacionales "se quedan muy atrás". "Me parece que no es una buena decisión generar esta distorsión entre las jubilaciones de Córdoba, que la pagamos todos los argentinos, en una gran parte, con las jubilaciones de Nación, que no las podemos pagar todos", cerró el ministro. El cruce ocurre después de la aprobación del Senado de un aumento jubilatorio que Javier Milei amenazó con vetar.