Alta Gracia: le robaron, lo golpearon y ahora pide ayuda para no perder el ojo

(SN; Alta Gracia) En un trágico incidente el pasado domingo por la noche, Adrián Roda, un trabajador de fletes, fue brutalmente asaltado en barrio Córdoba mientras conducía su camioneta. Dos individuos en motocicleta lo interceptaron y tras pedirle fuego, lo atacaron violentamente.

Roda relató que uno de los atacantes le exigió que detuviera el vehículo. Cuando se negó, los agresores intentaron forzar la puerta y sacaron una escopeta. Uno de ellos se subió al capó y el otro ingresó a la camioneta golpeándolo repetidamente en el rostro. A pesar de la gravedad de la situación, intentó defenderse mientras continuaba conduciendo hasta que finalmente se detuvo. Recién en ese momento momento los vecinos acudieron en su ayuda.

La víctima describió el ataque con angustia: “Uno me pidió fuego, dije que no fumaba y otro me tiró a la orilla. Ahí digo que no voy a parar y se larga uno de la moto, quería abrir la puerta, entonces puse primera y seguí. Uno saltó por sobre el capó de la camioneta. El otro sacó una escopeta, que me acuerdo del lado de la pierna derecha de la manga del pantalón y se me trepó por la puerta del acompañante y me entró a pegar, estaba con casco, y me entró a pegar desenfrenadamente.”

Como resultado del ataque, el asaltado sufrió graves heridas, especialmente en su ojo izquierdo, con un desprendimiento de retina y otras complicaciones, ahora debe enfrentarse a una cirugía urgente que podría costar hasta 3000 dólares. Sin embargo, aún no tiene garantizada la recuperación de la vista. Adrián explicó su situación: "La visión del ojo esta totalmente cerrada, completo, no veo nada, nada, nada. Ahora se me ha abierto un poco el ojo, pero no veo nada, como una cosa negra.”

Debido a la gravedad de su situación, Adrián y su familia han solicitado ayuda económica a través de las redes sociales. El alias para realizar donaciones es JADE.JAMON.CABLE, a nombre de María Virginia Tissera. Cualquier contribución será fundamental para cubrir los costos de la cirugía y brindarle a Adrián la oportunidad de recuperar su vista.