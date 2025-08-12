Alta Gracia: recomendaciones para la prevención de incendios

(SN; Alta Gracia) Ante el riesgo latente de incendios en la provincia, el Gobierno local envió un comunicado en el que alertan por la situación en toda la región y enumeró recomendaciones ante las inclemencias climáticas reinantes.

“Los incendios forestales representan un grave riesgo para el ambiente y la seguridad de todas las personas. Con el aumento de las temperaturas y la llegada de épocas de mayor sequía en ciertas zonas, es fundamental que todos tomemos conciencia y adoptemos medidas para evitar incendios”, reza el comunicado del municipio.

Lo que está prohibido:

Quemar basura y poda.

Arrojar colillas de cigarrillos.

Hacer fogatas y/o asados en lugares públicos.

Dejar vehículos en marcha en zonas secas.

Apilar troncos y ramas cerca de viviendas.

“Si hacés fuego, solo podés hacerlo en los lugares habilitados, delimitando bien con arena o ladrillos. Antes de irte, apagalo con agua y remové las brasas para asegurarte que esté bien apagado. Recordá llevar tu basura, ya que ciertos materiales como el vidrio pueden generar fuego”, remarcaron.

Por otro lado recordaron mantener los patios de las viviendas libre de malezas, sobre todo en zonas rurales.

En caso de incendios: