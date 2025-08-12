Despeñaderos: el hijo de la mujer rescatada negó maltrato y rechazó las acusaciones

(SN; Despeñaderos) Este martes en una entrevista televisiva, David Colazo, uno de los hijos de la mujer rescatada en Despeñaderos que fue encontrada en un grave estado de salud, dialogó con Telefé Córdoba y negó las acusaciones contra su padre y su hermana, quienes se encuentran detenidos por el delito de abandono de persona agravado.

Este testimonio es del hijo mayor de la mujer de 50 años que el pasado jueves 31 de julio fue rescatada de su propia vivienda por efectivos policiales, quienes la encontraron en estado de abandono. Colazo afirmó que la familia siempre estuvo presente y le brindó a su madre toda la contención necesaria.

En otro orden, informó que su madre atraviesa problemas de salud psiquiátricos y no quería tomar la medicación. Acerca del estado en que fue encontrada, negó que en algún momento se le haya privado de la alimentación y era ella quien “se negaba a bañarse y no quería comer”.

Cabe recordar que el pasado viernes 8 de agosto, la Policía Departamental confirmó la detención del marido de la víctima, un hombre de 53 años, y de una de las hijas de 23 años. El hecho es investigado por la Fiscalía del Segundo Turno de Alta Gracia a cargo de Alejandro Peralta Ottonello, quien habría tomado la decisión de encarcelar a estos familiares debido a los primeros indicios de la víctima al momento de su rescate.

La mujer habría sido encontrada en estado de abandono, con signos de violencia y serios problemas de alimentación. Entre los datos a confirmar, una de las incógnitas al respecto es la cantidad de años que esta mujer estuvo sometida sin salir de la vivienda.

Tal como se informó, la denuncia anónima al Polo de la Mujer fue el puntapié para el rescate de esta mujer. Esto sucedió el pasado 31 de julio, cuando personal policial dio aviso al municipio sobre la vulneración de la víctima, quien fue asistida primeramente en el Hospital municipal. Allí, el equipo médico la asistió junto con la trabajadora social y la psicóloga del municipio Luego, fue trasladada al Hospital Arturo Illía de Alta Gracia, donde se encuentra actualmente.

Vale decir que desde el Gobierno local y su equipo interdisciplinario están trabajando en el acompañamiento a una de las hijas de la víctima, ya que se trata de una niña menor de edad.