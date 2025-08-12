Despeñaderos: el hijo de la mujer rescatada negó maltrato y rechazó las acusaciones

Alta Gracia: recomendaciones para la prevención de incendios
Ante el alto riesgo de fuego en la provincia, el Gobierno local emitió una serie de recomendaciones para evitar los focos ígneos.
Se trata de David Colazo, hijo mayor de la mujer de 50 años que fue rescatada de su propia vivienda por efectivos policiales, quienes la encontraron en un grave estado de salud. El marido y una de las hijas se encuentran detenidos por el delito de abandono de persona agravado.Sociedad12 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; Despeñaderos) Este martes en una entrevista televisiva, David Colazo, uno de los hijos de la mujer rescatada en Despeñaderos que fue encontrada en un grave estado de salud, dialogó con Telefé Córdoba y negó las acusaciones contra su padre y su hermana, quienes se encuentran detenidos por el delito de abandono de persona agravado.
Este testimonio es del hijo mayor de la mujer de 50 años que el pasado jueves 31 de julio fue rescatada de su propia vivienda por efectivos policiales, quienes la encontraron en estado de abandono. Colazo afirmó que la familia siempre estuvo presente y le brindó a su madre toda la contención necesaria.
En otro orden, informó que su madre atraviesa problemas de salud psiquiátricos y no quería tomar la medicación. Acerca del estado en que fue encontrada, negó que en algún momento se le haya privado de la alimentación y era ella quien “se negaba a bañarse y no quería comer”.
Cabe recordar que el pasado viernes 8 de agosto, la Policía Departamental confirmó la detención del marido de la víctima, un hombre de 53 años, y de una de las hijas de 23 años. El hecho es investigado por la Fiscalía del Segundo Turno de Alta Gracia a cargo de Alejandro Peralta Ottonello, quien habría tomado la decisión de encarcelar a estos familiares debido a los primeros indicios de la víctima al momento de su rescate.
La mujer habría sido encontrada en estado de abandono, con signos de violencia y serios problemas de alimentación. Entre los datos a confirmar, una de las incógnitas al respecto es la cantidad de años que esta mujer estuvo sometida sin salir de la vivienda.
Tal como se informó, la denuncia anónima al Polo de la Mujer fue el puntapié para el rescate de esta mujer. Esto sucedió el pasado 31 de julio, cuando personal policial dio aviso al municipio sobre la vulneración de la víctima, quien fue asistida primeramente en el Hospital municipal. Allí, el equipo médico la asistió junto con la trabajadora social y la psicóloga del municipio Luego, fue trasladada al Hospital Arturo Illía de Alta Gracia, donde se encuentra actualmente.
Vale decir que desde el Gobierno local y su equipo interdisciplinario están trabajando en el acompañamiento a una de las hijas de la víctima, ya que se trata de una niña menor de edad.
Ante el alto riesgo de fuego en la provincia, el Gobierno local emitió una serie de recomendaciones para evitar los focos ígneos.
La ciudad disfruta de una jornada templada y soleada, pero un frente frío traerá viento, mínimas bajo cero y varios días de invierno intenso.
Alta Gracia vive un lunes soleado con máxima de 22° y sin lluvias, pero el resto de la semana traerá un marcado descenso de temperatura y ráfagas intensas.
El sol brilla sobre Alta Gracia, pero el frío sigue firme: mínima de 7 °C y máxima de 14 °C para este viernes sin lluvias y con vientos suaves.
El día arrancó fresco y con el cielo cubierto. No se esperan lluvias, pero las ráfagas de viento harán que el frío se sienta con más fuerza.
La intendenta Natalia Contini anunció con orgullo la instalación de cartelería “inclusiva” en una plaza de Anisacate, pero colocó la simbología de Estados Unidos en lugar de la que se usa en Argentina.
Se trata de un hombre de 53 años y una joven de 23. La mujer se encuentra internada en el Hospital Arturo Illía de Alta Gracia luego de ser rescatada tras sufrir diferentes hechos de violencia.
Tras dos semanas de exploración en el Cañón Submarino Mar del Plata, el equipo registró especies nunca vistas en aguas argentinas y reafirmó su compromiso con la ciencia nacional.
Las tareas contemplan también la red vial de los departamentos Río Cuarto, General San Martín, Roque Sáenz Peña, Juárez Célman, Marcos Juárez, Unión, Tercero Arriba y General Roca.
Por impulso del gobierno provincial, las 25 comunidades regionales de Córdoba adhirieron a la Red de Municipios Cooperativos de la Confederación Cooperativa de la Argentina (Cooperar).
Dos hombres fueron arrestados en barrio Parque San Juan, tras un intento de robo y agresiones al personal policial que intervino en el operativo.