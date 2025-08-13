Despeñaderos: todo listo para el festival del Vin Brulé

Se trata de la cuarta edición de este encuentro que rinde homenaje a las tradiciones inmigrantes italianas y que toma como insignia la bebida preparada con vino y diferentes condimentos que recuerdan aromas de épocas pasadas.

Sociedad13 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; Despeñaderos) Llega una nueva edición del Festival del Vin Brulé en Despeñaderos, este encuentro que rinde homenaje a las tradiciones inmigrantes italianas y que toma como insignia la bebida preparada con vino y diferentes condimentos que recuerdan aromas de épocas pasadas.

Será la cuarta edición de un evento pensado para turistas y lugareños, en el que se mezclan buena música, gastronomía italiana y la bebida estrella de la jornada. Justamente el vin brulé o vino caliente rememora el espíritu festivo de inmigrantes italianos llegados a la región.

La cita es el próximo domingo 17 de agosto en el Centro Cultural Juan Carlos Comadamore, con entrada libre y gratuita. Allí habrá espectáculos musicales, propuestas gastronómicas, demostraciones culinarias para degustar y aprender y la convocante bebida típica que evoca una receta milenaria de la Antigua Roma, cuando sus habitantes se ayudaban a afrontar los días más fríos con esta bebida cálida y tonificante

En su preparación, el Vin Brulé contiene varias fórmulas, pero una de las más populares es el vino con gotitas de limón, clavo de olor, dos o tres cucharadas de azúcar por litro de vino. Solo hay que hervir la preparación al fuego, quemando su alcohol para, posteriormente, servir caliente y disfrutar la tradición.

“Una propuesta impostergable, con la que los y las despeñaderenses esperan capturar y transmitir el espíritu heredado de los inmigrantes que siguieron sus costumbres en nuestras tierras y mantuvieron vivas sus tradiciones gastronómicas y festivas”, reza el comunicado del Gobierno local.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Despeñaderos a la que acompañan la Agencia Córdoba Turismo y la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Comitato Degli Italiani All'Estero Córdoba.

Grilla

  • 12:00 Apertura Vin Brulé a cargo del Ballet "Puente del Sol"
  • 12:15 Dúo Lírico, Lautarc Mule (Tenor) y María Mercedes González (Soprano). Canciones Napolitanas.
  • 13:00 Preparación de la receta del Vin Brulé (vino caliente) y degustaciones.
  • 13:30 Presentación de las Motos Vespa.
  • 13:45 Gastronomía italiana en vivo. Masterclass sobre pizza napolitana, a cargo de el Maestro Pizzero Cristian Beccacece.
  • 14:30 Julia Diaz, música local.
  • 15:00 Masterclass de ravioles de pollo, a cargo de Armoniche Cocina Artesanal. 15:30 Masterclass de focaccia.
  • 16:00 Ballet ítalo - argentino "Armonía"
  • 16:30 Masterclass de Crostata Ancestral, a cargo de la pastelera Flavia Montagut y su abuela.
  • 17:00 La Clave Trio
