Paris 2024. Los JJOO, política y DDHH

El judoca argelino Messaoud Dris se retiroa de los Juegos Olímpicos de París y evito competir contra el atleta israelí. Tohar Butbul. El deportista aumento su peso por encima del límite para su categoría por lo que ha sido descalificado y no se presentó al combate. El judoca tuvo un gesto que ha dado la vuelta al mundo y que ha generado una de las grandes imágenes de estos Juegos Olímpicos de París, recibiendo por ello la solidaridad y el reconocimiento en las redes sociales. Messaoud tenía que pelear en la ronda de dieciseisavos de final, pero decidió ausentarse de su combate para así protestar contra el genocidio del estado israelí en Palestina, lo hizo a pesar que su decisión podría acarrearle una severa sanción por parte del COI y la Federación de judo.

Esta situación no es nueva para el israelí Tohar Butbul, ya que vivió algo similar durante los Juegos Olímpicos de Tokio, en el año 2021. Allí, otro de sus grandes rivales, Fethi Nourine, también argelino, se negó a luchar contra él.

Por esta acción Fethi Nourine, el deportista que tenia 30 años, y que había ganado tres medallas de oro en competencias anteriores, fue sancionado junto a su entrenador con una suspensión de 10 años por la Federacion Internacional de Judo, poniendo prácticamente fin a su carrera. “Tomé la decisión con mi entrenador y estoy orgulloso”, había declarado Fethi Nourine, como un símbolo de apoyo a la causa del pueblo palestino. Este año, bajo las presidencias de Netanyahu y luego, de Naftalí Bennett, el Estado sionista bombardeó la franja de Gaza con un saldo de cientos de palestinos muertos, entre ellos decenas de niños y además reprimió protestas a habitantes palestinos en el territorio ocupado por el Estado de Israel

Ahora no fue el del judoca el único gesto, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, el boxeador palestino Wasim Abusal vistió una camisa con la imagen de niños bombardeados “para mostrar al mundo la situación que vive Palestina”, afirmó.

El Objetivo del Movimiento Olímpico es contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico Art. 1 de la Carta Olímpica. Sin embrago velar por la vigencia de los DDHH no ha estado entre las principales preocupaciones ni prioridades del COI que sistemáticamente se ha escudado en la asepsia social del deporte para evitar su contaminación con asuntos políticos, como las denuncias de violaciones a los DDHH.

“En el COI no toleramos la politización del deporte” declaro sin ningún pudor el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, la mitomanía es mal de época. Como ocurre desde hace tiempo los ejecutivos del olimpismo se manejan con distintas varas de acuerdo de quien se trate. Han sancionado a los comités olímpicos de Rusia y Bielorrusia, por la invasión del ejercito de Putin a Ucrania, y no pudieron participar en estos juegos de Paris. La posición del COI fue clara, nada de equipos, ni himno nacional, ninguna identificación del país, ni símbolos o colores nacionales y sin desfilar, ningún atleta ruso en la inauguración o clausura de los juegos. “Deberán competir como atletas individuales y neutrales, pero no como representantes de su país”. Unicamente acudirán a París 36 rusos, cuando a Tokio 2020 fueron 334. Bielorrusia, aliado incondicional de Rusia, recibió las mismas sanciones, solo 17 atletas, en Tokio fueron 104. La delegación de Ucrania tiene 140 deportistas en 22 disciplinas. La sanción se basa logicamente en que Ucrania es el país agredido y ocupado en el 20 % por las tropas rusas, una guerra que ha ocasionado 30.000 víctimas civiles en dos años y medio de combates. En el mismo tiempo Israel está llevando un genocidio en Gaza, ocupa el 100% de su territorio con 39.000 muertos civiles, más una cantidad incontable que yacen bajo los escombros y 90.000 heridos. Mientras se considera que es justo la medida contra Rusia, Israel puede participar en los JJOO sin restricción alguna. El COI tuvo en cuenta la posición del gobierno ucraniano, que había impuesto a sus deportistas boicotear todo evento que implicara a rusos. Entre las federaciones mundiales la de atletismo es quien adopto una postura terminante, no acepta a ningún atleta ruso en sus competiciones. Pero es sordo ciego a lo que ocurre en Palestina. Si el COI fuera coherente debería sin lugar a dudas haber excluido a Israel de estos JJOO.

Fuente: Contrahegemonía