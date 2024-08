Anisacate: no lo dejan vender lomitos porque hay otro kiosco cerca

(SN; Anisacate) El propietario de la pizzería "La Rústica", Rodolfo Gavazzi, más conocido como "Rody", ha estado enfrentando serias dificultades para obtener la habilitación necesaria para su nuevo proyecto gastronómico en Anisacate, un emprendimiento que ha sido obstaculizado por una serie de inconvenientes y falta de explicaciones claras por parte del municipio.

Gavazzi, quien ha gestionado exitosamente otros negocios gastronómicos en la región, se acercó a la Municipalidad de Anisacate con la intención de abrir un food truck en un terreno privado que había alquilado sobre la ruta. Según su testimonio, el proceso comenzó a mediados de junio, cuando presentó una nota solicitando la habilitación. Sin embargo, la respuesta del municipio fue confusa y carente de formalidad desde el principio.

"Cuando llegué a Anisacate, no me recibieron ninguna nota. Me mandaron a hablar con la secretaria de turismo, pero todo fue muy informal, solo intercambiamos teléfonos", relató Gavazzi. Durante más de un mes, no obtuvo respuestas concretas a través de WhatsApp, lo que lo llevó a presentar una solicitud formal el 26 de junio.

El proyecto del gastronómico, un food truck en un terreno privado, parecía cumplir con los requisitos de la ordenanza municipal que regula la ubicación de carros gastronómicos tanto en espacios públicos como privados. Sin embargo, las trabas comenzaron a surgir una tras otra. "Me dijeron que necesitaba un tanque de agua, aunque ya tenía agua corriente instalada. Luego, mencionaron problemas con el estacionamiento y, finalmente, que no podía vender pizza ni lomos porque otro carro en la zona ya los ofrecía", explicó.

Lo que inicialmente parecía ser un trámite sencillo se convirtió en una odisea de más de un mes y medio, durante el cual Gavazzi no pudo obtener una respuesta clara sobre por qué su habilitación estaba siendo denegada. "Cada vez que iba al municipio, me daban una excusa diferente. Al final, me dijeron que no me daban la habilitación porque estaba demasiado cerca de un kiosco privado llamado 'El Rincón Criollo'".

El vendedor de pizzas y lomos expresó su frustración ante la falta de transparencia y la aparente discriminación en la concesión de habilitaciones. "Tengo la impresión de que quieren hacer un monopolio. No hay competencia justa, y parece que solo favorecen a quienes ya están instalados."

La situación se tornó más complicada cuando Rodolfo Gavazzi fue informado de que su food truck sería clausurado. "El lunes pasado me presenté en la municipalidad con todos los documentos en regla, y aún así, me dijeron que no me darían la habilitación", señaló. A pesar de cumplir con las exigencias sanitarias y de seguridad, recibió la orden de cesar sus actividades.

"Estoy buscando un abogado para presentar un recurso de amparo. Llevo seis meses sin trabajar y necesito generar ingresos. No entiendo por qué me están impidiendo trabajar", concluyó el supuesto damnificado, visiblemente afectado por la situación.