Daniel Brian: “Si no hay apoyo, el cine independiente no sobrevive”

Alta Gracia: llega una nueva edición del Festival de Cine al Monumental Sierras
Se trata de la tercera edición de este encuentro que tendrá cuatro días de música, películas y documentales con sello cordobés.
Daniel Brian, organizador del Festival Monumental Sierras, reflexiona sobre la financiación del cine y la importancia del Estado en la cultura, mientras se prepara la cuarta edición del evento.Locales13 de agosto de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) La ciudad se prepara para la cuarta edición del Festival Monumental Sierras, que se desarrollará del 21 al 24 de agosto en el Cine Teatro Monumental Sierras, con entrada libre y gratuita. Pero más allá de la grilla de películas y cortometrajes, uno de sus organizadores, Daniel Brian, advierte sobre los desafíos que enfrenta el cine independiente en Argentina.
“Si no hay apoyo del Estado, muchas de estas producciones simplemente no sobreviven. No es solo cuestión de plata: es un problema de visibilidad y de infraestructura”, afirmó Brian en diálogo con Siempre Radio. Señaló que, a pesar de los logros del festival y del creciente interés del público, la deficiente financiación limita el alcance de obras innovadoras y de jóvenes realizadores.
Brian destacó que el festival recibió más de 500 trabajos para la competencia oficial de cortometrajes, muchos de escuelas y universidades del país, y subrayó la importancia de darles un espacio: “El cortometraje exige ingenio, creatividad y herramientas visuales. Es una escuela de cine en sí mismo y merece ser valorado”.
Entre las películas destacadas que se proyectarán figura Tesis sobre una domesticación, de Camila Sosa Villada, y documentales musicales como El último show, sobre los últimos recitales de Sumo. Además, se organizarán talleres de animación y efectos especiales, con cineastas invitados que compartirán sus experiencias con el público.
El Festival Monumental Sierras, que comenzó en 2022 y se consolidó año tras año, busca consolidar un espacio de cine independiente y accesible para todos, pero sus organizadores insisten en que sin apoyo institucional su crecimiento puede verse limitado. “La cultura no puede depender solo de lo masivo o lo comercial. Este festival apuesta por la diversidad y por la oportunidad de que todos puedan mostrar su obra”, concluyó Brian.
