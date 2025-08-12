Alta Gracia: llega una nueva edición del Festival de Cine al Monumental Sierras

Alta Gracia: la ciudad será sede del Congreso Nacional de Salud Materno-Infantil
Locales12 de agosto de 2025
(SN; Alta Gracia) Con entrada libre y gratuita llega a la ciudad una nueva edición del Festival de Cine Monumental Sierras, con una grilla repleta de obras por descubrir.
El encuentro se extenderá desde el próximo jueves 21 al domingo 24 de agosto, en el Cine Teatro local. Allí se reproducirán películas como “Tesis sobre una domesticación”, ópera prima de Camila Sosa Villada, artista cordobesa que irrumpe el lenguaje cinematográfico con una potencia poética y política singular. La escritora, actriz y referente cultural debuta como directora en este ensayo fílmico que articula performance, archivo íntimo y mirada crítica sobre los procesos de “normalización” del cuerpo travesti. Más que una película, es un manifiesto encarnado.
El festival contempla un encuentro entre el cine y la música, con un homenaje a referentes del rock nacional y cantores de folklore. Entre estas opciones se cuenta “Fuck you, un documental sobre la vida de Luca Prodan, líder de Sumo.
Para completar el abanico musical estará disponible “La zurda”, una producción cordobesa que combina cuarteto, crimen y suspenso. Además, la programación incluye proyecciones en 35 mm de películas icónicas del cine argentino, tales como La ciénaga y Pizza, Birra, Faso, entre otras.
La grilla completa está disponible en las redes del festival.
