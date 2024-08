Anisacate: ¿Qué pasa con las facturaciones del municipio?

(SN; Anisacate) Durante la sesión del Concejo Deliberante de este martes en Anisacate, el oficialismo deberá expedirse acerca de las solicitudes emitidas por Daniel Giovannoni, integrante del Tribunal de Cuentas por la oposición de Hacemos por Anisacate, quien pidió a la titular del cuerpo las copias de las facturas y recibos emitidos al municipio. En diálogo con SN, Giovannoni afirmó que le prohibieron tomar fotografías de los documentos por los cuáles intervienen. Además, expresó que presumen “irregularidades a raíz de la emisión de facturas de personas que juraron como funcionarios y que hoy son proveedores del Estado”.

Tras esta negativa, Giovannoni dijo: “La fotografía de las facturas es una práctica muy común, permitida por la ley 8202 que es la rectora de estas cuestiones administrativas. Esto impide realizar mi función y le quita transparencia a la gestión”.

En la última sesión, Giovannoni le solicitó al oficialismo que le provean de las copias de las facturas emitidas y que los asesores del tribunal se expidan respecto de la legalidad o no de estas medidas. “Te imaginas que sin esta herramienta no es posible realizar un trabajo serio. También está claro que no cuestionamos la conveniencia del gasto, sino su legalidad. La función del tribunal de cuentas es que el gasto sea legal, que se intervenga antes de pagar, cosa que no estamos haciendo. La ley prevé visar las órdenes de pago y luego efectuarlo. Ahora estamos interviniendo facturas del mes de junio que ya fueron pagas, qué sentido tiene, cuando el hecho administrativo ya está consumado” dijo.

Vale decir que el tribunal de Cuentas está conformado por dos bancas del oficialismo, representadas por Roberto Oviedo y María Eugenia Ulla, y una de la primera minoría, que ocupa Daniel Giovannoni.

Ante esta situación, en diálogo con SN, la concejal de Hacemos pro Anisacate, Carla Petrello, fue contundente: “Hay gastos exorbitantes, facturaciones incorrectas con la gente de Contini y empresas paralelas que tiene. El doctor Giovannoni venía accediendo a esta información, tomando fotografías de cada uno de los gastos y ahora le niegan. No quieren que tengamos ninguna evidencia, cuando en realidad se trata de información pública”.

Petrello detalló que entre estos gastos se encuentra la tercerización del servicio de seguridad urbana y de Defensa Civil. Al respecto, Giovannoni explicó que previo a la tercerización de este servicio, la medida debió ser analizada en el cuerpo legislativo, algo que no sucedió.