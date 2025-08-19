Tiempo en Alta Gracia: martes ventoso y con lluvias intermitentes

Córdoba: emitieron alertas por tormentas y fuertes vientos
El Servicio Meteorológico Nacional anunció el cambio en las condiciones climáticas para nueve provincias, incluido Córdoba.
Martes inestable en Alta Gracia: lluvias aisladas, ráfagas de viento y alerta amarilla en la región. Desde mañana mejora el tiempo con sol y temperaturas más agradables.Sociedad19 de agosto de 2025 SN
(SN; Alta Gracia). La jornada de este martes 19 de agosto se presenta con inestabilidad, lluvias aisladas y ráfagas intensas de viento en la región. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 8°C.
Durante la mañana y la tarde se espera la mayor probabilidad de precipitaciones, con valores que alcanzan hasta el 70%. El viento del sur soplará con fuerza, entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.
El organismo emitió un alerta amarilla por viento para la zona baja de Santa María y Calamuchita, lo que implica prestar atención a posibles inconvenientes en espacios abiertos, tránsito y servicios.
A partir del miércoles las condiciones mejorarán, con cielo mayormente despejado y ascenso de la temperatura, que alcanzará los 20°C. El buen tiempo se extenderá durante el resto de la semana, con mínimas frescas y máximas agradables.
