Tiempo en Alta Gracia: martes ventoso y con lluvias intermitentes

(SN; Alta Gracia). La jornada de este martes 19 de agosto se presenta con inestabilidad, lluvias aisladas y ráfagas intensas de viento en la región. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 8°C.

Durante la mañana y la tarde se espera la mayor probabilidad de precipitaciones, con valores que alcanzan hasta el 70%. El viento del sur soplará con fuerza, entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El organismo emitió un alerta amarilla por viento para la zona baja de Santa María y Calamuchita, lo que implica prestar atención a posibles inconvenientes en espacios abiertos, tránsito y servicios.

A partir del miércoles las condiciones mejorarán, con cielo mayormente despejado y ascenso de la temperatura, que alcanzará los 20°C. El buen tiempo se extenderá durante el resto de la semana, con mínimas frescas y máximas agradables.