Alta Gracia: la ciudad conmemoró a San Martín a 175 años de su fallecimiento

(SN; Alta Gracia) En un nuevo aniversario por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, el Gobierno local realizó el acto protocolar frente al Monumento al Libertador.

Se trata de uno de los próceres más importantes no solo para Argentina sino para todo el continente, considerado el padre de la patria por encabezar, planificar y dirigir las luchas por la independencia de América. Condujo con éxito diversas batallas independentistas, como las de Chacabuco y Maipú, y llevó a cabo la gesta heroica del cruce de la Cordillera de los Andes junto a su ejército a pie y a caballo.

El acto estuvo encabezado por el intendente municipal, Marcos Torres y contó con la presencia de autoridades municipales, concejales, tribunos de cuentas, representantes de la Escuela San Martín, miembros del Centro Vecinal de barrio San Martín, Policía, Bomberos Voluntarios y Veteranos de Guerra de Malvinas, quienes celebraron en conjunto la figura del prócer. Durante la ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se realizó una ofrenda floral.

El homenaje finalizó con un mensaje de unidad y compromiso, recordando que para San Martín la libertad era un objetivo real y alcanzable, y que su ejemplo aún inspira a trabajar por una patria más justa y solidaria.