Justicia: el femicida de Catalina Gutierrez será llevado a juicio oral

"Quisiera tener a mi hija de nuevo y no la voy a tener por eso pido una condena ejemplar para que no vuelva a pasar y se acabe el abuso de poder”, dijo Cristina Caminos, madre de Luana, a un móvil de Canal 10 antes de conocer el veredicto.

Además, salieron a la luz las conversaciones que habrían mantenido la ex primera dama con el ex presidente Alberto Fernández, quien fue denunciado por violencia de género.

El ex director de Defensa Civil de la provincia está imputado por los delitos de homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal sobre Luana Ludueña.

La ex primera dama ratificó su denuncia contra el ex presidente por violencia de género. Detalló que los episodios se iniciaron en 2016 y avanzaron en varios planos, no sólo el físico.