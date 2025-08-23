Alta Gracia: herremienta digital para trámites de obras privadas

Orgullo de Alta Gracia: comenzó la cuarta edición del Festival de Cine
El municipio de Alta Gracia simplifica los trámites para obras privadas, facilitando a arquitectos e ingenieros la gestión digital de permisos y planos.
(Alta Gracia; SN) La Municipalidad implementará una nueva herramienta digital para la gestión de trámites vinculados a obras privadas. El pasado 20 de agosto, el intendente Marcos Torres Lima firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, representado por el arquitecto Martín Giardina, con el objetivo de simplificar los procesos para profesionales y ciudadanos.
El acuerdo establece la adopción de la Aplicación de Trámites Municipales (ATM), una plataforma desarrollada por el Colegio de Arquitectos. Esta herramienta permitirá a los profesionales matriculados -arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra y técnicos- realizar gestiones de forma remota, sin necesidad de asistir a las oficinas municipales.
Entre los trámites que se podrán realizar a través de la plataforma se incluyen:
La implementación de la ATM no solo optimiza las tareas profesionales, sino que también contribuye a la sostenibilidad al reducir el consumo de papel. La Municipalidad busca, a través de esta colaboración con los colegios profesionales, modernizar la administración pública y mejorar la eficiencia de sus servicios para los vecinos.
El acto contó con la participación de funcionarios municipales, entre ellos los secretarios Maximiliano Caminada y Marcos Moreira, y los directores Diego Forte y Mauricio Iriarte. Por parte del Colegio de Arquitectos, asistieron autoridades de la Regional N°3.
