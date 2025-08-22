Orgullo de Alta Gracia: comenzó la cuarta edición del Festival de Cine

Alta Gracia: convenio para digitalizar trámites de obras privadas
El municipio y el Colegio de Arquitectos implementarán una aplicación digital para simplificar trámites de obras privadas y reducir la necesidad de gestiones presenciales.
(SN; Alta Gracia) Con entrada libre y gratuita, el pasado jueves 21 de agosto comenzó la cuarta edición del Festival de Cine y Artes Visuales del Monumental Sierras. En el mítico teatro de la ciudad se realizó el acto de apertura, que fue encabezado por el Intendente Marcos Torres y contó con la presencia del Ministro de Educación de Córdoba, Hugo Ferreyra, junto a referentes del Polo Audiovisual Córdoba, la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba, autoridades educativas, municipales y cientos de estudiantes de Alta Gracia y de toda la provincia, que se reunieron para dar inicio a este emocionante festival.
En su alocución, el Intendente señaló el orgullo de la ciudad de contar con su propio festival de cine e invitó a aprovechar este evento que invita al ejercicio de la mirada crítica y el encuentro entre generaciones en el destacado Cine Teatro Monumental Sierras.
Por su parte, el ministro Ferreyra destacó el compromiso de las instituciones educativas de aprovechar este espacio que nuclea al arte y la promoción de valores como la cooperación y la empatía, centrales en la formación de los jóvenes.
La jornada arrancó con la sección Cine Joven, en la que se presentaron cortometrajes realizados por niños, niñas y adolescentes de distintas instituciones educativas locales, regionales y provinciales. Esta sección continuará durante todo el jueves y viernes.
A lo largo del fin de semana se proyectarán clásicos del cine argentino en formato 35 mm. Además, se realizarán charlas y otras actividades relacionadas.
El festival se desarrollará hasta el domingo 24/08 con este cronograma:
Día 1 - Jueves 21/08
8.30hs apertura oficial
9.00hs Muestra de cortos escuelas. Cine Jóven
12.00hs Premios muestra a Cine Jóven y devoluciones. Devoluciones a cargo de APAC y Agus Moreno.
14.30hs Muestra de cortos escuelas. Cine Jóven
17.00hs Competencia oficial de cortometrajes
18.00hs Una casa con dos perros . Dir: Matias Ferreyra
20.00hs Tesis sobre una domesticación. Dir: Javier Van de Couter
22.00hs El mensaje. Dir: Ivan Fund
Día 2 - Viernes 22/08
09.00hs Muestra de cortos escuelas. Cine Joven.
10.00hs Filmando con FX y VFX - Vuelve las máquinas del cielo. Taller de Marilina Fabbro y Carlos Bocardi.
12.00hs Premios muestra a Cine Joven. Devoluciones a cargo de APAC y Agus Moreno.
14.30hs Muestra de cortos escuelas. Cine jóven
17.00hs Proyección en 35mm: La Ciénaga. Dir: Lucrecia Martel
19.00hs Fuck you! El último show. Dir: José Luis García
21.00hs En vivo: “A Lo Sumo Don Cornelio”. Reversiones de Rock por “La Zona”
22.00hs Cenizas y Diamantes Don Cornelio y La Zona
Dia 3 - Sábado 23/08
11.00hs Taller para espectadores “Qué ver, Cómo ver” de Ale Cozza
15.00hs Competencia oficial de cortometrajes
16.00hs Charla sobre El Eternauta. Con invitados especiales y proyección de material inédito.
17.00hs Proyección en 35mm: Pizza, Birra, Faso. Dir: Bruno Stagnaro e Israel Caetano.
Veni a celebrar 4 días de puro cine
19.00hs La Zurda. Dir: Rosendo Ruiz
21.00hs La Estrella Azul. Dir: Javier Macipe
23.00hs Trasnoche sorpresa.
Dia 4 - Domingo 24/08
15.00hs Proyección en 35mm: Como Un Avión Estrellado. Dir: Ezequiel Acuña
17.00hs Competencia oficial de cortometrajes
18.00hs Sara astiazarán, la monja que encendió la lucha colectiva.
20.00hs Premiaciones
21.00hs Adiós a Las Lilas. Dir: Hugo Curletto
