Del POT y el pase a la clandestinidad de las gallinas

La idea de Soberanía Alimentaria, no es novedosa ya. Tampoco es novedad que no hace tanto que el mundo y ciertos países, debido al modo en que se comenzó a organizar y masificar los modos de producir y consumir alimentos, comenzaron a verse comprometidos en poder alimentarse por sus propios medios. Esta nueva organización implicó fundamentalmente pasarle a la industria capitalista la responsabilidad de producir lo que hacían las familias. Algunas consecuencias no fueron tan alegres; ciudades de Europa y de Estados se transformaron en desiertos alimenticios: hay que recorrer muchos Kilómetros para para conseguir un alimento fresco, que no esté envasado o procesado. Esto afecta la calidad de vida de los vecinos de estos poblados, y es triste. También esconde una tristeza la sonrisa que nos sacan cuando cuentan que los niños de las ciudades grandes creen que la leche chocolatada en caja la producen las vacas marrones, o que los pollos envasados en el super no fueron animales.

Somos pocos los animales que producimos nuestros alimentos. Pero probablemente seamos los únicos que a pesar de las capacidades distintivas que tenemos, ponemos obstáculos, en este mundo de abundancia, para producir lo que nos hace bien y distribuirlo equitativamente entre todos y todas. La avaricia del capitalismo, la racionalidad económica, y a veces la impericia e ignorancia, hacen posible la miserabilidad de la vida de muchos.

El Ordenamiento Territorial es una herramienta que posibilitaría, entre muchas otras cosas, garantizar la soberanía alimentaria. Si bien el derecho a definir las políticas de producción agrícola y de alimentos no es exclusividad de un Municipio, localmente se puede favorecer enormemente este proceso, o impedirlo. Promover la agricultura urbana, reservar espacio para producir alimentos en las ciudades y en las parcelas familiares, impedir el fraccionamiento ilimitado de la tierra, el aprovechamiento de las tierras comunitarias o fiscales para producir, los mercados de cercanía, entre otras, son políticas que un ordenamiento territorial puede prever para promover las producciones locales.

Algunos países se tomaron en serio esto. Cuba, desde hace unas décadas, implementa la agricultura urbana para producir sus verduras, carnes de pollo, huevos y cerdos. En La Habana hay huertos familiares por doquier, jardines comunitarios y cultivos en espacios urbanos como plazas y espacios verdes. Y esto no es una tradición local cubana, cuando lo necesitaron se asesoraron con especialistas nicaragüenses que en épocas de socialismo desarrollaron técnicas agroecológicas aprendidas de los campesinos. ¡Pero Cuba es pobre y comunista! dirán algunos en relación a este país sin desnutrición infantil. Pero la cosmópolis de Barcelona, que poco tiene de comunista y de falta de recursos, tiene una importantísima agricultura urbana que produce sobre todo verduras en tierras publicas, plazas, jardines, balcones y terrazas. Y esto promovido por sus procesos de ordenamiento del territorio. ¡Sí!, dirán algunos, ¡pero en Barcelona no producen pollos, gallinas y chanchos en la ciudad!... y en eso tienen razón…, pero en un Km² de esa tierra catalana viven 15.700 personas, y en Anisacate, por ejemplo, en un km² viven sólo 240 anisacatenses. En aquel amontonamiento es difícil hacer entrar un pollo y hay que encontrarlo a varios kilómetros de distancia.

En fin, en aquellos lugares que se piensan a futuro y desde el presente, de manera participativa planifican y ordenan su territorio. En Anisacate, al parecer, el proceso comenzó en otra dirección. Lejos de ser participativo, se presentó como una sorpresa en un video de Tic Tok ¡el Plan de

Ordenamiento Territorial!. Sin duda, confeccionado por un equipo profesional muy capacitado, pero que se juntó en una oficina, con fotos del lugar y con una lluvia de lindas ideas escribieron una serie de normas que dicen lo que se puede o no se puede hacer en la localidad de ahora en más.

Mucho se podría considerar de esta propuesta para Anisacate. Pero particularemente preocupó a varios vecinos que

“PROHÍBESE en la zona urbana de la localidad de Anisacate, la tenencia o cría de ganado mayor, menor y animales de granja, con o sin fines comerciales, con o sin documentación, con el objetivo de generar mejor convivencia entre vecinos, reducir riesgos sanitarios y contribuir a la seguridad vial.”

Es decir que se expulsaría a vacas, chanchos, caballos, cabras, ovejas, abejas, patos , gallinas, pollos, codornices y todo animal no humano (por ahora?) que interpele la idea de “ciudad” que pensaron los técnicos y funcionarios.

Un capitulo posterior contradice y confunde aquella sentencia, y abre un dejo de esperanza cuando reza:

“38- Animales en la vía Pública o Lugares Públicos. Animales de granja

Se prohíbe la tenencia de estos animales (gallinas, patos, pavos, gansos, conejos, etc.) en la vía o lugares públicos. Los mismos deberán estar en predios privados y bajo las medidas de cuidado acorde a su necesidad.”

Así, el vecino, que sobreviva a la confusión no sabrá si destierra a sus bichos o les compra un predio y los dispone bajo cuidados acorde a la necesidad…¿necesidad de quién? ¿Cuáles medidas?

Pero la producción agropecuaria si está permitida. Puede hacerse en el sur de la localidad, mayormente, más allá de la nueva autovía. Esta zona, llamada “Agro 1”, esta compuesta por grandes superficies de uso actualmente agrícola. Es decir, se pensó la producción en superficies extensas, que generalmente no producen alimentos para la localidad (cereales y oleaginosas) y fuera de la vida residencial. A su vez, es esta “zona rural”, se puede fraccionar la tierra en parcelas de 5000 m², lo que implica que con los años estos campos se pueden pulverizar si sus dueños consideran que es mas rentable vender terrenos que soja,, ,por ejemplo.

Asi las cosas, la propuesta aprobada por 4 concejales, pone seriamente en riesgo la Soberanía Alimentaria, verdaderamente atenta contra las prácticas agroecológicas y las producciones domésticas. Las familias que tienen aves de corral para proveerse de huevos y carne, incluso aquellos que producen en una mayor escala para comercializar en el mercado local y regional, se encuentran en falta pasible de multas cuantiosas a partir de la promulgación de esta norma en el mes de Octubre. Los que tienen ganado mayor o menor, que ya vienen reduciéndose por el avance urbano, encuentran una seria amenaza para subsistir con estas prácticas. De la noche a la mañana los que pensaban que vivían en un lugar que le posibilitaba vivir de una manera mas cercana a la naturaleza y con prácticas saludables, y aquellas familias que desde hace varias generaciones viven en Anisacate con sus producciones pecuarias de pequeña escala, se convirtieron en infractores. Los gallineros pasaron a la clandestinidad y tener un pollo se transformó en una amenaza para la sociedad.

Sin duda el crecimiento urbano plantea conflictos y desafíos. La cría de ciertos animales de manera tradicional conlleva la producción de olores y contaminación ambiental que nadie desea, y que antaño se perdía en la soledad del lugar. Pero el conflicto y los desafíos no se erradican con una norma unilateral ni dejandolos en las manos de las fuerzas del cielo. A los conflictos, que son parte constitutiva del territorio, se lo aborda con participación y acuerdos. Hoy existen vastas tecnologías agroecológicas que permiten que convivan producciones con la vida cotidiana de las comunidades. La solución no es el autoritarismo , es la participación, la creatividad y el dialogo. La solución es la Política.

(*) Lic. en Trabajo Social y Especialista en Desarrollo Rural