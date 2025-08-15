Lula da Silva: "Brasil no se pondrá de rodillas ante el gobierno estadounidense"

Alaska: Putin y Trump protagonizarán una cumbre para "lograr la paz en Ucrania"
El presidente de Rusia y su par de Estados Unidos iniciarán las negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra.
(SN; con información de NA) El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que el país no se arrodillará ante Estados Unidos, y calificó de falsa la declaración de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que Brasil es un mal socio comercial.
"Es mentira cuando el presidente estadounidense dice que Brasil es un mal socio comercial. Brasil es bueno, solo que no se pondrá de rodillas ante el gobierno estadounidense", expresó Lula da Silva durante un evento en el estado de Pernambuco.
Trump afirmó este jueves que Brasil es un "pésimo socio comercial" y llamó al proceso contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro una "ejecución política".
Por su parte, Lula da Silva afirmó que la "democracia está juzgando a Bolsonaro" y que Trump sería juzgado por el poder judicial brasileño si la invasión al Congreso de Estados Unidos hubiera ocurrido en Brasil.
"Lo que le preocupa a Trump es que, como recordarán, su discurso es como el del otro de aquí, que las elecciones no eran serias, que no podía perder", dijo Lula.
En diálogo con periodistas este jueves en la Casa Blanca, Trump volvió a atacar a Brasil al ser preguntado sobre los aranceles aplicados a los países de América Latina.
"Brasil ha sido un pésimo socio comercial en términos de aranceles; como saben, ellos nos cobran aranceles enormes, mucho, mucho más grandes que los que nosotros cobramos, y, básicamente, nosotros ni siquiera estábamos cobrando nada", dijo.
Según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, el país sudamericano tiene un déficit en su relación comercial con Estados Unidos desde 2009.
