(SN; con información de NA) Este viernes se conoció la noticia de la renuncia de Manuel García Solá como director en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quien denunció "persecución por ideas científicas".

Solá, abogado y empresario ganadero, había sido designado por la Sociedad Rural Argentina en 2022 para ocupar una de las sillas del directorio de la institución científica.

“Nunca podría callar mi voz cuando se intentara cometer algún acto de persecución por ideas científicas, políticas o religiosas”, afirmó García Sola en el comunicado de renuncia.

Además, el funcionario explicó que su determinación no se debió a asuntos personales. “Las renuncias, señor Presidente, siempre tienen un motivo. En general, el renunciante alega motivos de índole personal – que siempre lo son, en alguna medida-. No me siento abarcado en esa categoría y usted lo sabe”, dijo.

El ex funcionario, que se había desempeñado como ministro de Educación durante el gobierno de Carlos Menem, es el actual vicerrector de la Universidad del Chaco Austral.