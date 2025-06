(SN; con información de C5N) Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comunicó los números correspondientes a la inflación de mayo, junto a la Canasta Básica Total (CBT) y Alimentaria. E linforme detalló que una familia de cuatro integrantes necesitó al menos $1.110.624 para no caer en la pobreza y otros $500.281 para no caer en la indigencia.

De este modo, la variación mensual de la CBT, que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue de 0,1%, mientras que el incremento interanual fue de 30,5%.



En el quinto mes del año, la variación mensual de la canasta básica alimentaria fue de -0,4%, 11,3% en el acumulado del año y 29,3% interanual.

En tal sentido, el Indec también detalló que una familia de tres integrantes necesitó $884.186 para no caer en la pobreza y al menos $398.282 para no ser indigente en abril. Además, un hogar de cinco miembros requirió de $1.168.132 para no ser pobre y $526.185 para superar el umbral de indigencia.

La inflación de mayo fue de 1,5%, la más baja desde 2020

El Indec dio a conocer este jueves que la inflación de mayo fue de 1,5%, luego de registrar un 2,8% en abril. El índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en mayo se situó en 1,6%, muy por debajo de las expectativas nacionales, marcando la primera vez desde la pandemia que se coloca por debajo del umbral crítico del 2%.

Esta disminución en el ritmo de aumento de precios se atribuye principalmente a reducciones en los precios de verduras, combustibles, tarifas y paquetes turísticos, estos últimos influenciados por el Hot Sale del mes de mayo.