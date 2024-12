(SN; Alta Gracia) Este lunes, el intendente Marcos Torres Lima comunicó los principales puntos de los proyectos de Presupuesto y Tarifaria 2025, que fueron presentados al Concejo Deliberante.

El Intendente realizó una conferencia de prensa en la que remarcó “un gran esfuerzo por parte del Estado Municipal a fines de aliviar la carga tributaria a los vecinos y vecinas en el duro contexto económico que atraviesa el país”.

Entre los principales puntos, destacan los siguientes:

🔹 No se aumentan las tasas 2025, seguirán adecuándose de manera bimestral de acuerdo a la variante del índice de salarios.

🔹 A pesar de contar con autorización para aumentarlo al 15% y de que actualmente significa un déficit estimado en 60 millones de pesos mensuales, no se aumentará el OIM. (Consumo de energía eléctrica para alumbrado público)

🔹 Se eliminará el FIM (sobretasa) de la actual tasa automotor.

🔹 Actualización del método de cálculo (de la tasa del automotor)

🔹 No se cobrarán altas ni bajas de la contribución por automotores.

🔹 Se mantendrán los beneficios del 35% de descuento en pago anual de tasas municipales para el contribuyente cumplidor y pago de contado.

🔹 Aquellos jubilados que perciban menos de $550.000 serán eximidos de abonar la tasa por servicios a la propiedad en los porcentajes establecidos.

🔹 Se eximirá el pago de tasa de habilitación a nuevos comercios a fines de favorecer el desarrollo comercial y emprendedor de la ciudad.

🔹 Se eximirá de tasa de derechos a la construcción para la presentación de planos para construcción de vivienda única con una superficie total de 40 metros cuadrados.

Asimismo, los proyectos se basan en una estimación inflacionaria del 31% para 2025, con la consecuente actualización de los montos para el desempeño de las distintas áreas, con un 30% de presupuesto para servicios públicos; 24% para salud, desarrollo social y educación, 15% para obras públicas; y una asignación de 800 millones de pesos destinados a políticas de seguridad para prevención del delito.

En su alocución, el Intendente expresó: “Un Estado eficiente es el que no gasta más de lo que tiene y se mantiene sin déficit fiscal. Un Estado presente es quien mantiene el equilibrio pero no a costa de los contribuyentes, no presiona al ciudadano pero mantiene el rumbo y los pilares de salud, educación y seguridad. Un Estado presente es el que no deja de poner el foco en la gente”.

Junto a Torres Lima estuvieron el viceintendente, Jorge De Napoli; el secretario de Economía y Finanzas, Carlos Di Leo; y el director de Ingresos Públicos, Diego Forte.