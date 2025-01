(SN; con información de La Nueva Mañana) Luego de lo que fue la primera semana del juicio por la muerte de cinco bebés en el Hospital Nenonatal de la ciudad Córdoba, el lunes retomó la actividad en la el edificio de Tribunales II y este martes tomaron declaración a Vanessa Cáceres, la madre del primer bebé nacido sano que falleció, quien brindó un conmovedor testimonio en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación.

Allí recordó la muerte de su hijo Francisco y la indignación de que su deceso no sería por causas naturales. La madre declaró que al nacer, su hijo fue llevado a terapia intensiva por una presunta arritmia. Recordó que un médico le preguntó si ella tenía adicciones y le contó que Francisco tenía el corazón destruido y no se explicaban qué podría haber pasado, informó La Nueva Mañana.

A su vez, Cáceres apuntó contra las autoridades del Hospital y del Gobierno de la Provincia, aduciendo que deberían haber sabido lo que ocurría y que si no lo sabían, no eran aptos para estar en los cargos que ocupaban. Tras declarar, consultada por diversos medios de comunicación, reconoció que "es muy doloroso tener que remover todo lo que fue ese tiempo y la lucha, pero es sumamente necesario para que lleguemos a la verdad".

"Nadie se acercó a explicarnos nada. Nadie tuvo la humanidad de poder explicarnos algo de lo que había pasado", dijo la madre que perdió a su hijo y agregó: "A Francisco lo dejaron solo. Mi hijo estaba perfecto y le reventaron su corazón, y nadie le dio la importancia que merecía. Nadie tuvo en cuenta que un bebé sano no puede terminar en esas condiciones".

Por otra parte, previo a conocer lo ocurrido con otros bebés que murieron en el Neonatal, Vanessa Cáceres y su familia estaban convencidos de que Francisco había muerto por problemas naturales. "Hasta ese momento, creía que había muerto por algún problema que tenía. Era un poco más llevadero pensar que tenía un problema y que quizás iba a estar marcado de por vida. Era mucha resignación", reveló.

Consultada por la enfermera Brenda Agüero, dijo no reconocerla y en referencia a reuniones que tuvieron con autoridades provinciales, cuando el tema escaló en la escena pública, manifestó con incredulidad: "No les creo que no hayan sabido todo esto. Para mí todos estaban al tanto. Y si no lo sabían, estamos hablando de un mal trabajo. Si no lo sabían, no podían estar en esos puestos".

"Yo sé que a mi hijo lo dejaron solo y que mi hijo estaba perfecto y a partir de ahí se empezó a descompensar y le reventaron el corazón", reiteró al final.