(SN; con información de La Nueva Mañana) Este lunes, desde el gremio Luz y Fuerza, que nuclea a trabajadores de EPEC, informaron que el Gobierno de Martín Llaryora busca avanzar con la privatización de la empresa de energía eléctrica.

Si bien aun no se realizó una presentación formal, los titulares de EPEC le comunicaron la noticia a los representantes sindicales. Desde la secretaría de prensa de Luz y Fuerza remarcaron que rechazan rotundamente esta intención del Ejecutivo provincial, informó La Nueva Mañana.

Vale recordar que la trasformación en una sociedad anónima está amparada en el DNU 70/2023 de Javier Milei al cual la provincia de Córdoba adhirió. Con este decreto, el Presidente dispuso la emergencia económica por dos años y habilita la venta de empresas públicas.

"Que se convierta en una sociedad anónima implica que pasa a manos de privados, cuyo principal objetivo es generar ganancias, no garantizar un servicio público a todos los cordobeses", explicó Roxana Maldonado a La Nueva Mañana.

La Secretaria Prensa manifestó que las empresas privadas presentan fallas en otras provincias. Citó el caso de lo ocurrido en Buenos Aires, donde pasan “días sin luz y no obtienen ninguna respuesta de las empresas privadas”. A su vez remarcó que el DNU de Milei no obliga a las provincias a convertir las empresas públicas en sociedades anónimas. Además hizo hincapié en que Epec "culminó un proceso de saneamiento y sus cuentas están en óptimas condiciones, por lo que no existe una necesidad para este cambio".