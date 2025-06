(SN; Buenos Aires) El economista y docente universitario Eduardo González Olguín advirtió que el actual modelo económico “se sostiene con endeudamiento de mala calidad” y alertó sobre el uso de reservas “alquiladas” para maquillar la situación del Banco Central. En su columna semanal en "Juntos a la par", programa emitido por Siempre Radio, ofreció una mirada crítica sobre la estrategia del gobierno nacional para sostener la paridad cambiaria y evitar una nueva crisis de reservas.

Desde Buenos Aires, donde participó de la movilización realizada en Plaza de Mayo, el economista aseguró que el recurso al repo —un mecanismo de endeudamiento a corto plazo con garantías— refleja la falta de respaldo real de las políticas oficiales. “Es una forma de alquilar reservas: por un tiempo las tenés, pero después tenés que devolverlas o te ejecutan la garantía”, explicó.

González Olguín subrayó que los últimos préstamos externos fueron otorgados con bonos de la deuda como respaldo. “Es una operación muy riesgosa. Y tan endeble es el instrumento que el propio FMI advirtió que, al computar las reservas, solo se puede contar la mitad del monto recibido. Si prestan 2.000 millones, solo se suman 1.000”, detalló.

En ese marco, afirmó que este tipo de operatoria evidencia la falta de confianza del sistema financiero internacional en el rumbo económico. “Nos estamos endeudando a dos o tres meses. Son préstamos a plazos mínimos, con condiciones durísimas. La economía argentina se está sosteniendo con parches, no con producción ni con inversión genuina”, sostuvo.

Modelo especulativo y economía paralizada

El economista también criticó la orientación especulativa del actual modelo, centrado en el incentivo al carry trade —la bicicleta financiera— por sobre la producción. “Incluso Caputo aconsejó a los ruralistas que usen esa estrategia para compensar las retenciones. En lugar de incentivar la producción, promueven la especulación”, lamentó.

Según González Olguín, este tipo de decisiones deterioran aún más el tejido productivo. “Con el tipo de cambio actual, la industria nacional no puede competir con lo importado. Estamos repitiendo los errores de la convertibilidad y del martinezdehozismo, cuando desaparecieron cientos de miles de pymes”, señaló.

En esa línea, expresó que la economía se encuentra “atorada”, sin capacidad para generar consumo interno ni competitividad externa. “Llevamos 15 meses seguidos de caída del consumo. La gente usa la tarjeta de crédito para comprar alimentos. No para televisores: para comida. Eso muestra el nivel de deterioro”, advirtió.

La necesidad de discutir modelos

Finalmente, González Olguín reclamó abrir un debate profundo sobre los proyectos de país en juego. “Hay que dejar de discutir si nos gusta o no tal figura política. Tenemos que hablar de propuestas concretas para salir de esta crisis”, remarcó.

“En el país que produce alimentos, hay millones que no acceden a las cuatro comidas al día. La economía debe estar al servicio de las necesidades sociales. Si no, no está cumpliendo su función”, concluyó.