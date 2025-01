Córdoba, busca ser pionera en la regulación de la Inteligencia Artificial

En octubre de 2024, presenté ante la Legislatura de la Provincia de Córdoba un proyecto de ley que establece un marco regulatorio para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Esta iniciativa representa no solo un avance tecnológico significativo, sino también un compromiso firme con el bienestar de los cordobeses, uniendo progreso, equidad y responsabilidad.

Desde el inicio, este proyecto fue nutrido por el diálogo y la colaboración con destacados referentes de la ciencia, la tecnología y el ámbito académico de nuestra provincia. En cada encuentro, reafirmé mi convicción de que la IA, utilizada de manera ética y regulada, puede transformar la vida de nuestros ciudadanos, optimizando áreas clave como la educación, la salud, la seguridad y la gestión ambiental.

Imaginen un sistema educativo que personalice el aprendizaje, reduciendo las tasas de desercíón escolar al adaptarse a las necesidades de cada estudiante. O un sistema de salud donde la IA permita diagnósticos más rápidos y precisos, mejorando la atención en áreas rurales y remotas. Pensemos en una provincia que utiliza tecnología de vanguardia para monitorear en tiempo real la calidad del aire, la deforestación o los incendios forestales, respondiendo con agilidad y eficacia.

En un contexto global, marcado por posturas desreguladoras como las promovidas por Elon Musk y figuras políticas como Donald Trump, que buscan otorgar libertades totales a las redes sociales a expensas de la protección ciudadana, el contraste con iniciativas como la nuestra en Córdoba es evidente. Mientras decisiones como las de Mark Zuckerberg al debilitar los controles de verificación y moderación abren la puerta a una nueva ola de desinformación y abusos digitales, nuestro modelo regulatorio se basa en principios éticos, priorizando el bienestar colectivo frente a intereses corporativos o políticos que fragmentan derechos fundamentales.

El proyecto que lidero establece principios fundamentales: transparencia, sostenibilidad, protección de los derechos fundamentales y una regulación que garantice que la IA sea una herramienta para el bien común. Además, contempla la creación de un Registro Único de Sistemas Inteligentes y un Consejo Provincial de Inteligencia Artificial, instituciones clave para la supervisión y el cumplimiento ético de esta tecnología.

En un contexto global donde la IA avanza rápidamente, Córdoba está decidida a liderar con un modelo que priorice a las personas. Mientras regiones como la Unión Europea establecen marcos regulatorios ejemplares, nuestra provincia se posiciona como un referente en Latinoamérica, demostrando que el desarrollo tecnológico puede y debe ir de la mano con la justicia social.

La educación y la capacitación también ocupan un lugar central en este proyecto. Nuestra meta es preparar a las futuras generaciones para enfrentar los desafíos de un mundo digital, promoviendo la alfabetización tecnológica desde los niveles iniciales hasta la formación profesional. Queremos que cada cordobés tenga las herramientas necesarias para prosperar en este nuevo escenario.

Innovar con realismo

Este esfuerzo refleja la esencia misma de Hacemos Unidos por Córdoba, un espacio político que gobierna nuestra provincia de manera ininterrumpida desde 1999. A lo largo de estos años, hemos demostrado que se puede innovar sin perder el contacto con la realidad del ciudadano común, priorizando siempre sus necesidades y derechos. Esta continuidad en el gobierno es el resultado de una visión compartida con los cordobeses: construir una provincia que avance sin dejar a nadie atrás.

Por eso, estoy convencido de que este proyecto de ley no es solo una regulación tecnológica. Es una declaración de principios, un paso más en nuestra vocación de servicio público y un ejemplo de cómo la política puede ser una herramienta para el progreso y la equidad. Los cordobeses nos renuevan su confianza cada cuatro años porque saben que nuestras políticas siempre llevan en su centro al ciudadano de a pie, ese que construye día a día una provincia más justa y desarrollada.

La regulación de la inteligencia artificial que proponemos no es solo una herramienta técnica; es un acto de profunda responsabilidad política y social. Representa una visión de futuro donde el progreso tecnológico no se convierte en un privilegio para unos pocos, sino en un derecho al alcance de todos. En Hacemos Unidos por Córdoba, seguimos construyendo una provincia que ilumine el camino en tiempos de incertidumbre global, demostrando que la innovación puede ser el motor de la equidad, la justicia y el bienestar colectivo. Cuando la tecnología se pone al servicio de las personas, no solo eliminamos límites: abrimos las puertas a un futuro más justo, inclusivo y lleno de oportunidades para cada cordobés.

(*) Legislador provincial, Hacemos Unidos Por Córdoba.