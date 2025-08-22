Tiempo en Alta Gracia: viernes ventoso y con descenso de la temperatura

Tiempo en Alta Gracia: miércoles soleado y 21 grados de máxima
La jornada arranca fresca, pero la máxima trepará hasta los 21 °C con cielo despejado.
El día se presenta mayormente soleado, con una máxima de 15 °C y una mínima de 8 °C. Rige una advertencia por vientos fuertes durante la mañana.Sociedad22 de agosto de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) La jornada de este viernes 22 de agosto se desarrolla con cielo mayormente soleado y temperaturas que oscilarán entre los 8 °C y los 15 °C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana rige una advertencia amarilla por vientos del sector sur con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.
El organismo recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de canales oficiales.
Hacia la tarde se prevé nubosidad parcial y una sensación térmica más baja por la persistencia del viento. Por la noche, el cielo se cubrirá y la temperatura descenderá nuevamente hasta los 8 °C.
La jornada arranca fresca, pero la máxima trepará hasta los 21 °C con cielo despejado.
Martes inestable en Alta Gracia: lluvias aisladas, ráfagas de viento y alerta amarilla en la región. Desde mañana mejora el tiempo con sol y temperaturas más agradables.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció el cambio en las condiciones climáticas para nueve provincias, incluido Córdoba.
La licenciada en nitración Susana Aranda advirtió que la malnutrición en niños y niñas no siempre se refleja en la delgadez y propuso políticas de prevención y entornos escolares saludables para reducir el consumo de ultraprocesados.
La semana arranca con cielo cubierto, probabilidad de lluvias y una alerta amarilla por tormentas en la región. La máxima no superará los 15°.
Se trata del encuentro que rinde homenaje a las tradiciones inmigrantes italianas y que toma como insignia la bebida preparada con vino y diferentes condimentos que recuerdan aromas de épocas pasadas.
En el recinto la oposición también buscará dar marcha atrás con los decretos presidenciales que modificaron organismos como Vialidad, el INTI, el INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos y organismos culturales.
Para la Justicia existen indicios de que ambos cometieron delitos de coacción en el curso del proceso y tentativa de abolición del Estado democrático de derecho.
El gobernador Martín Llaryora participó del acto aniversario de la Cámara Argentina del Maní y propuso el “sello Maní Córdoba”.
El choque se dio con un automóvil en la esquina de Arzobispo Castellano y San Juan Bosco.
El padre de un bebé llamó al 911 por una urgencia de salud con su bebé y la sargento le brindó instrucciones claves que permitieron la recuperación del niño.