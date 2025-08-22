Tiempo en Alta Gracia: viernes ventoso y con descenso de la temperatura

(SN; Alta Gracia) La jornada de este viernes 22 de agosto se desarrolla con cielo mayormente soleado y temperaturas que oscilarán entre los 8 °C y los 15 °C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana rige una advertencia amarilla por vientos del sector sur con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

El organismo recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Hacia la tarde se prevé nubosidad parcial y una sensación térmica más baja por la persistencia del viento. Por la noche, el cielo se cubrirá y la temperatura descenderá nuevamente hasta los 8 °C.