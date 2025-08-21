Alta Gracia: la sargento González y su intervención clave que salvó la vida de un bebé

(SN; Alta Gracia) Durante la madrugada de este jueves ocurrió un hecho que merece el reconocimiento de la ciudadanía y pone en valor la función social del personal policial ante diferentes situaciones. En este caso, se trata de la sargento Carla González, quien ayudó telefónicamente a un padre ante una urgencia de salud con su bebé.

En Barrio El Cañito, un hombre llamó al 911 por una emergencia con su hijo, quien se había ahogado con leche y había dejado de respirar con normalidad. Ante esta situación, la sargento González brindó instrucciones precisas, gracias a las cuales el padre pudo realizar maniobras de primeros auxilios que lograron la reacción del bebé, quien comenzó a llorar y recuperó la respiración.

Al llegar al domicilio, el móvil policial trasladó inmediatamente al bebé junto a sus progenitores al Hospital Regional, donde se realizó una valoración médica más completa y especializada.

“Este operativo pone de manifiesto la importancia del trabajo coordinado entre el personal telefónico de emergencias y la policía en situaciones críticas, donde la guía oportuna puede marcar la diferencia para salvar vidas”, reza el comunicado policial.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.