Alta Gracia: la sargento González y su intervención clave que salvó la vida de un bebé

Alta Gracia: concentración y marcha por la Ley de Emergencia en Discapacidad
El padre de un bebé llamó al 911 por una urgencia de salud con su bebé y la sargento le brindó instrucciones claves que permitieron la recuperación del niño.Locales21 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Durante la madrugada de este jueves ocurrió un hecho que merece el reconocimiento de la ciudadanía y pone en valor la función social del personal policial ante diferentes situaciones. En este caso, se trata de la sargento Carla González, quien ayudó telefónicamente a un padre ante una urgencia de salud con su bebé.
En Barrio El Cañito, un hombre llamó al 911 por una emergencia con su hijo, quien se había ahogado con leche y había dejado de respirar con normalidad. Ante esta situación, la sargento González brindó instrucciones precisas, gracias a las cuales el padre pudo realizar maniobras de primeros auxilios que lograron la reacción del bebé, quien comenzó a llorar y recuperó la respiración.
Al llegar al domicilio, el móvil policial trasladó inmediatamente al bebé junto a sus progenitores al Hospital Regional, donde se realizó una valoración médica más completa y especializada.
“Este operativo pone de manifiesto la importancia del trabajo coordinado entre el personal telefónico de emergencias y la policía en situaciones críticas, donde la guía oportuna puede marcar la diferencia para salvar vidas”, reza el comunicado policial.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
