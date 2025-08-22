Coimas en ANDIS: Cristina cruzó a Milei “¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías?”

(SN; Buenos Aires) La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este jueves una dura acusación contra Javier Milei en el marco del escándalo por supuestos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, la exmandataria aseguró que el Presidente fue advertido de la situación por Diego Spagnuolo, su abogado personal y hasta hace poco titular del organismo.

“¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste?”, interpeló Cristina al jefe de Estado, al tiempo que recordó la llamada “doctrina Vialidad” —con la que fue condenada en la causa por obra pública— para remarcar que “si ella debía saber, Milei también sabía”.

Che Milei… ¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?... ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: “Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”.



Bueno… dejame… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2025

Fernández de Kirchner sostuvo que “las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave en términos de responsabilidad penal”.

La ex jefa de Estado también vinculó la operatoria con la droguería “La Suizo Argentino S.A.”, cuyo directivo Jonathan Kovalivker —según señaló— mantiene una relación cercana con el ex presidente Mauricio Macri. Además, mencionó al exfuncionario macrista Daniel Garbellini como parte de la trama.

“Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!”, disparó la ex mandataria.

Finalmente, Cristina cuestionó al Poder Judicial, al que acusó de funcionar como “partido político al servicio de los intereses económicos y extranjeros”.