Milei contra Milei: amor por los monopolios... sólo si los controla

El presidente Javier Milei -conocido por su prédica libertaria y su defensa a ultranza del libre mercado- enfrenta una de las contradicciones más notorias de su gestión al intervenir en la fusión entre Telecom y Telefónica Argentina, dos gigantes de las telecomunicaciones. La decisión, justificada bajo el argumento de evitar un “riesgo de monopolio”, contrasta con sus declaraciones pasadas, donde defendía los monopolios privados como “maravillosos” y criticaba la intervención estatal en los mercados.

En junio del año pasado, durante el Latam Economic Forum, Milei sorprendió al afirmar que “los monopolios no son malos” y que, incluso, pueden ser “maravillosos” si son el resultado de una competencia natural. “Si no les gusta que haya uno solo, no se enojen con el que está, enójense con los que no están. Porque el que está está arreglándole problemas a la gente”, sostuvo. En esa ocasión, el mandatario desechó la intervención del Estado en los mercados, argumentando que las regulaciones matan la innovación y el crecimiento económico.

Sin embargo, este viernes, su gobierno decidió suspender la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, una operación valuada en US$1.245 millones que ya había sido cerrada por ambas compañías el 24 de febrero. Según el comunicado oficial, la fusión habría derivado en una concentración excesiva en el mercado de las telecomunicaciones, con participaciones dominantes del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta 80% en internet residencial en algunas regiones.

El trasfondo político: La tensión con Clarín

Aunque el argumento oficial apela a la defensa de la competencia, el trasfondo de la medida es político. El conglomerado que controla Telecom es el Grupo Clarín, la mayor corporación mediática del país, con la que Milei mantiene una relación cada vez más tensa. Desde hace meses, el Presidente ha mostrado hostilidad hacia Clarín, acusándolo de “calumniar, injuriar y ensuciar” a su gobierno. “No me sorprende que desde ese lugar siempre se haga la peor lectura de los hechos porque ellos son parte de la casta”, afirmó recientemente, en un discurso hasta que podría tratarse de un plagio a cualquier dirigente kirchnerista.

La fusión Telecom-Telefónica representaba una consolidación sin precedentes en el sector infocomunicacional. Según el Global Media and Internet Research Project, el conglomerado controlaría más del 55% de la facturación total del sector, que en 2023 superó los US$8.100 millones. Para Clarín, la operación era una estrategia defensiva frente al ingreso de grandes jugadores globales como Starlink (Elon Musk) y Amazon. Pero para el Gobierno, la fusión generaba un “riesgo de monopolio” que justificó una inusual intervención estatal y, de paso, favorece las apetencias del supermillonario funcionario de Donald Trump.

La contradicción libertaria

La decisión de frenar la fusión contrasta con el discurso libertario de Milei, que prometió desregulación y “libertad de mercado”. Paradójicamente, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), intervenido por decreto por el propio Milei para “desburocratizar y liberalizar el sector”, es ahora la herramienta con la que el Gobierno pone freno a la mayor operación empresarial del año.

Esta contradicción no pasa desapercibida. Mientras Milei elogiaba los monopolios privados como motores de innovación, hoy utiliza las mismas herramientas de control que criticaba para bloquear una consolidación empresarial. Según Martín Becerra, especialista en medios y telecomunicaciones, la operación convertía al grupo en un “gigante sin precedentes” del sector, lo que explica la reacción del Gobierno.

La estrategia mediática de Milei

El choque con Clarín también forma parte de una estrategia mediática inspirada en el modelo de Donald Trump. Milei ha elegido a LN+, el medio estrella de los libertarios, como su aliado principal, mientras ataca al resto del sistema de medios. Esta táctica busca reforzar el sesgo ideológico de sus votantes y alimentar un discurso extremo, similar al que Trump desplegó con Fox News.

Sin embargo, esta estrategia podría generar tensiones incluso dentro de su propio círculo. Los dueños de La Nación, aliados estratégicos de Clarín, podrían verse en un “terreno pantanoso” si la pelea se intensifica. Por ahora, el diario mantiene una postura más crítica con el Gobierno que el propio Clarín, lo que refleja las complejidades de esta disputa.

La decisión de frenar la fusión Telecom-Telefónica expone las contradicciones de un gobierno que predica la libertad de mercado pero no duda en intervenir cuando los intereses políticos están en juego. Mientras Milei elogiaba los monopolios privados como “maravillosos”, hoy utiliza las herramientas estatales que antes denostaba, para bloquear una operación que consolidaría el poder de un grupo adversario.