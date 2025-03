Represión a jubilados: nuevo ataque a los adultos mayores frente al Congreso

(SN; con información de C5N) Este miércoles en una nueva marcha de jubilados frente al Congreso Nacional, las fuerzas de seguridad volvieron a desplegaron todo su accionar represivo frente a los manifestantes, entre quienes estaban adultos mayores reclamando por aumento de haberes, la restitución gratuita de medicamentos y su descontento ante la decisión del Gobierno de no prorrogar la moratoria previsional.

Pasadas las 17 horas comenzaron a registrarse empujones entre los efectivos de la Federal y Gendarmería contra los jubilados que se volvieron a concentrar como cada miércoles en la plaza del Congreso. Luego comenzaron a tirar gas pimientas contra varias personas que se encontraban manifestándose pacíficamente en la vereda. También reprimieron una olla popular que se encontraba en las inmediaciones asistiendo a personas en situación de calle.

"Mirá cómo me dejaron. Me agarraron de punto, me persiguen por todos lados. Ya no se más donde estar. Voy a estar muerto en el cajón y me van a estar tirando gas pimienta. Son asesinos. Tengo una costilla fisurada por gendarmería y ahora me tiran gas pimienta en la vereda. Estábamos en la vereda cuando nos tiraron gas pimienta. Es terrorífico lo que hacen", manifestó un jubilado a la cámara de C5N que ya había sido reprimido en otras marchas de los miércoles.

Las marchas de jubilados de los miércoles, una postal habitual a fines de los 90, volvieron en septiembre, luego de que la Cámara de Diputados respaldó el veto del presidente Javier Milei a la nueva fórmula previsional aprobada semanas antes por el Congreso.

La jornada amaneció con vallas en la zona del Congreso y un despliegue de efectivos policiales dispuestos en varios puntos, y se espera que con el correr de las horas se vaya restringiendo la circulación.

"Con la caída de la ley de moratoria nadie va a poder jubilarse", reza el comunicado el Plenario de Trabajadores Jubilados, una de las organizaciones que convocan.

"Por restitución de los medicamentos y de la atención en PAMI y en las obras sociales provinciales, ampliación de los listados, atención integral, suministro de insumos y nombramiento de cuidadores", indicó el Plenario, que pidió que haya "elección inmediata de la dirección de trabajadores y jubilados" en la obra social.

Además, en el comunicado los jubilados rechazaron el "vaciamiento de la Anses", y añadieron: "No al uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para la especulación financiera, monetaria, bursátil o para pago al FMI".