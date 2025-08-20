Alta Gracia: ¡Luz, cámara, acción! Arranca el Festival de Cine Monumental Sierras

(SN; Alta Gracia) Con una amplia propuesta de cortometrajes, películas para todo público y actividades educativas, este viernes 21 comienza la nueva edición del Festival de Cine Monumental Sierras en el histórico Cine Monumental de Alta Gracia. La iniciativa busca fomentar la producción audiovisual local y ofrecer un espacio de aprendizaje y encuentro para estudiantes y realizadores.

Micaela Chavarría, integrante del equipo organizador, detalló que el festival prioriza la participación de jóvenes y estudiantes, quienes presentan sus producciones en la sección de Cine Joven. “Darles pantalla a los estudiantes es un eje fundamental del festival. Les permite mostrar sus trabajos en una sala profesional y compartir su experiencia con el público”, explicó Chavarría.

El festival cuenta con la colaboración de un equipo de producción ampliado y numerosos voluntarios que han dado continuidad al proyecto desde sus primeras ediciones. Además, destaca el apoyo del municipio de Alta Gracia, que asegura la infraestructura y la difusión del evento.

La programación incluye cortometrajes de escuelas de la región, desde nivel inicial hasta secundario, y películas para todo público. Entre las actividades especiales se encuentra la proyección en proyector de 35 milímetros de clásicos argentinos, como La Ciénaga de Lucrecia Martel y Pisa Virrafaso y como un avión estrellado, que contará con la presencia de su director, Ezequiel Acuña, para compartir el proceso de producción con los asistentes.

Todas las funciones del festival son de entrada libre y gratuita, sin necesidad de reserva previa. Los organizadores recomiendan llegar con anticipación para elegir los mejores lugares en la sala. La grilla completa de actividades y películas puede consultarse en las redes sociales del festival y en la página oficial del municipio de Alta Gracia.

Chavarría destacó el valor del festival como espacio de encuentro y formación: “No se trata solo de ver películas, sino de generar redes entre realizadores, estudiantes y público general. Es un lugar para aprender, compartir y fortalecer la industria audiovisual local”.