(Buenos Aires; SN) Un escándalo sacude las elecciones porteñas tras la difusión de un video falso del expresidente Mauricio Macri, en el que supuestamente pide votar por Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza (LLA). La oposición denuncia una maniobra de fraude electoral orquestada por el gobierno de Javier Milei, señalando directamente a Santiago Caputo, estratega del oficialismo, como responsable.

El video, difundido por la cuenta "Tommy Shelby", en clara alusión a los Peaky Blinders que lidera Caputo, muestra a Macri instando a votar por Adorni para evitar un triunfo del kirchnerismo. El propio Macri denunció el hecho en la red social X, calificándolo de "intento de fraude electoral" y apuntando a "personas del círculo íntimo de La Libertad Avanza".

"Se trata de un intento de fraude electoral, que busca confundir al electorado utilizando artilugios que pueden ser interpretados como reales por parte de la audiencia. La gravedad del episodio queda clara al saber que quienes publicaron el video son personas del círculo más íntimo de La Libertad Avanza", denunció Macri, anunciando acciones legales ante la justicia electoral.

María Eugenia Vidal, jefa de campaña de Silvia Lospennato, candidata del PRO, se sumó a las críticas: "Lo que pasó es muy grave. Cuentas de la Libertad Avanza violaron la ley electoral y usurparon la identidad de Mauricio Macri usando inteligencia artificial para dar una noticia falsa. Los estamos denunciando en la justicia electoral y denunciando sus cuentas en redes. No vale todo por un voto".

La oposición denuncia que la maniobra constituye varios delitos penales, incluyendo fraude electoral y usurpación de identidad. Además, acusan al gobierno de realizar anuncios electoralistas para favorecer a Adorni, lo cual está prohibido por la ley electoral. También se suman denuncias de uso de la TV Pública para campaña, y de uso de intermediarios externos para pautar publicidad en redes sociales sin controles judiciales. El Disenso denuncio que el hermano de Santiago Caputo, a través de la Fundación Faro, gasto mas de 200 millones en campaña sucia en redes.

Macri, durante el tradicional desayuno del PRO en el Café Tortoni, calificó el video de "cosa de loquitos" y denunció un "intento de fraude digital". "Esto que han hecho no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos. Justamente lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos, necesitamos gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo que están poniendo todos los argentinos para salir adelante, generando confianza y responsabilidad. Y lamento profundamente porque en todos los años que vengo haciendo política tuvimos que hablar de esto una mañana de la elección", expresó el exmandatario.

Macri agregó: “Y no me vengan ahora con que son unos tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso de su gobierno según el presidente Milei que es Santiago Capito tuitea estos videos truchos hechos con IA, como el Gordo Dan, Álvarez. Esta excusa de que fue unos tuiteros no va más”.

La Respuesta de Milei

Tras emitir su voto, el presidente Javier Milei respondió a las acusaciones de Macri, calificándolo de "llorón" y "de cristal". "Macri está hecho un llorón, está muy de cristal. Puro cristal", dijo Milei a la prensa. Previamente, había declarado que esperarían "el veredicto de la gente".