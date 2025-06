(SN; con información de NA) Este jueves, el Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) se reunió para empezar a delinear los pasos a seguir tras el fallo condenatorio de la Corte Suprema contra la ex presidenta Cristina Kirchner, en medio de una creciente movilización social de cara a su detención.

“Si Cristina tiene que ir el miércoles a Comodoro Py, la vamos a acompañar con una marcha multitudinaria", adelantó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, en declaraciones televisivas tras salir del encuentro partidario en la sede del PJ.

La legisladora precisó también que mañana habrá una nueva convocatoria “ampliada” y dijo que la idea del espacio es “empezar a organizar esta resistencia y este pedido de 'Cristina libre'”.

Además, sostuvo que en los próximos días habrá una cumbre “exclusiva” con gobernadores peronistas y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Con invitados especiales, como el titular del Frente Renovador (FR) Sergio Massa, el dirigente de Patria Grande Juan Grabois y el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, las autoridades del PJ se dieron cita en la sede de la calle Matheu para coordinar diferentes manifestaciones en todo el país hasta el encarcelamiento de la ex mandataria.

En la reunión del Consejo del PJ se hicieron presentes una amplia cantidad de figuras del peronismo nacional, legisladores, intendentes, dirigentes gremiales y referentes sociales, en un intento de reorganización interna luego de que la titular del partido fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Entre los principales referentes legislativos se destacó la presencia de Eduardo “Wado” de Pedro, Oscar Parrilli, José Mayans, Lucía Corpacci, Anabel Fernández Sagasti y Silvina García Larraburu, todos senadores nacionales.

Además de los diputados nacionales Carlos Heller, Eduardo Valdés, Paula Penacca, Agustina Propato, Cecilia Moreau, Diego Giuliano y Mario “Paco” Manrique, y Máximo Kirchner, quien también preside el PJ bonaerense.

Entre los ex funcionarios de relevancia nacional que participaron se encontraron Sergio Massa, ex ministro de Economía; Agustín Rossi, ex jefe de Gabinete y ministro de Defensa; Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura; Aníbal Fernández, ex ministro de Seguridad; Felipe Solá, ex canciller; Jorge Taiana, también ex ministro de Defensa; y Nicolás Trotta, ex ministro de Educación.

La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.

También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales, como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).