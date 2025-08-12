Alta Gracia: dos detenidos por intento de robo y agresión a policías

(SN; Alta Gracia) Dos hombres de 24 y 22 años fueron detenidos anoche en barrio Parque San Juan, luego de un intento de robo en una vivienda y agresiones al personal policial que intervino en el operativo.

El procedimiento comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un sujeto intentando ingresar a una casa. En un operativo realizado en las inmediaciones, la Policía aprehendió a un hombre que reaccionó de forma violenta contra los efectivos.

Momentos después, familiares del detenido llegaron al lugar y uno de ellos agredió física y verbalmente al personal. Siguiendo los protocolos vigentes para el uso de la fuerza, los uniformados lograron reducirlo y proceder a su aprehensión.

Ambos detenidos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente. Una vecina del sector manifestó haber observado daños en la puerta y la reja de su vivienda.