Alta Gracia: dos detenidos por intento de robo y agresión a policías

Santa Ana: un hombre fue hospitalizado tras despistar en Ruta 5
Un hombre de 38 años fue trasladado al Hospital Regional luego de despistar con su camioneta en la Ruta 5, a la altura de Santa Ana.
Dos hombres fueron arrestados en barrio Parque San Juan, tras un intento de robo y agresiones al personal policial que intervino en el operativo.Policiales12 de agosto de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Dos hombres de 24 y 22 años fueron detenidos anoche en barrio Parque San Juan, luego de un intento de robo en una vivienda y agresiones al personal policial que intervino en el operativo.
El procedimiento comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un sujeto intentando ingresar a una casa. En un operativo realizado en las inmediaciones, la Policía aprehendió a un hombre que reaccionó de forma violenta contra los efectivos.
Momentos después, familiares del detenido llegaron al lugar y uno de ellos agredió física y verbalmente al personal. Siguiendo los protocolos vigentes para el uso de la fuerza, los uniformados lograron reducirlo y proceder a su aprehensión.
Ambos detenidos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente. Una vecina del sector manifestó haber observado daños en la puerta y la reja de su vivienda.
El accidente ocurrió pasado el mediodía del miércoles entre un automóvil y una motocicleta.
El hecho ocurrió esta mañana en barrio Cámara. Un motociclista fue trasladado a una clínica tras colisionar con un remis en una esquina del sector.
Héctor Villagra, jefe de la Departamental Santa María, brindó detalles del operativo que permitió atrapar a los presuntos asesinos del vecino octogenario. Los detenidos son jóvenes de Alta Gracia con frondosos antecedentes.
La Policía recuperó una cocina en buenas condiciones en un descampado de barrio El Crucero. Investigan si fue robada.
El hombre de 26 años se encontraba prófugo en una vivienda de Entre Ríos, donde fue detenido por los uniformados. Desde la fiscalía a cargo de Alejandro Peralta Ottonello trabajan para determinar el vínculo entre los sospechosos por el asesinato de Enrique Ortiz ocurrido en Villa Los Aromos.
Se trata de un hombre de 53 años y una joven de 23. La mujer se encuentra internada en el Hospital Arturo Illía de Alta Gracia luego de ser rescatada tras sufrir diferentes hechos de violencia.
Tras dos semanas de exploración en el Cañón Submarino Mar del Plata, el equipo registró especies nunca vistas en aguas argentinas y reafirmó su compromiso con la ciencia nacional.
El 11 de agosto se celebra el Día del Nutricionista, fecha que recuerda al pionero Pedro Cudero y destaca la importancia del profesionalismo ante la avalancha de consejos sin base científica.
El mandatario presentó un escrito en la causa iniciada por la familia del niño e intenta despegarse de las descalificaciones: apela al derecho a la libertad de expresión y a la repetida premisa de que sus cuentas en las redes son personales y no lo representan como presidente.
Por impulso del gobierno provincial, las 25 comunidades regionales de Córdoba adhirieron a la Red de Municipios Cooperativos de la Confederación Cooperativa de la Argentina (Cooperar).