Alta Gracia: detenido por arrojar botellas a un domicilio

Malagueño: quiso cargar mercadería de más y la policía lo detuvo
Personal de la patrulla de Malagueño aprehendió a un hombre de 41 años tras sustraer mercadería del Mercado San Miguel.
La policía aprehendió a un hombre de 29 años tras arrojar botellas de vidrio a una vivienda y causar daños en una motocicleta.Policiales24 de septiembre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Durante la tarde del martes 23 de septiembre, personal de la División Patrulla detuvo a un hombre mayor de edad implicado en un hecho delictivo en el barrio El Cañito, en la calle Dumas sin número.
Según el informe oficial, los efectivos acudieron tras un llamado por disturbios en la vía pública. Al llegar, entrevistaron a una mujer de 25 años, quien relató que un hombre de 29 años se presentó en su domicilio y, de manera intempestiva, arrojó botellas de vidrio. La acción provocó daños en una motocicleta perteneciente a otra mujer que se encontraba en el lugar.
El sospechoso fue aprehendido inmediatamente, trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la justicia mientras continúa el proceso legal correspondiente.
La policía y el municipio intervinieron en un predio rural, notificando a los responsables y suspendiendo la actividad sin mayores incidentes.
El allanamiento fue a una vivienda ubicada en calle Rivera Indarte. La detenida de 28 años convivía con su familia e incautaron varias dosis de marihuana, plantas de cannabis sativa, dinero y elementos de interés para la causa.
Treinta y cinco efectivos participaron de una jornada de formación en el Tiro Federal. La actividad estuvo a cargo de la Dirección de Entrenamiento Policial de la Provincia.
La Policía arrestó a un hombre de 39 años tras un operativo en calle Honduras y Córdoba. El sujeto fue señalado por un testigo y quedó a disposición de la Justicia.
Una joven de 26 años perdió el control de su Chevrolet Onix en Anisacate y despistó hacia la cuneta. No sufrió heridas ni fue necesario su traslado.
La comunidad acompañará la misa y procesión en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced; habrá cortes de calles y asueto municipal.
Este martes, en el marco de la Asamblea General de la ONU, Javier Milei acudió a Donald Trump como salvavidas luego de la derrota electoral en Buenos Aires y la compleja crisis económica que vive el país. El respaldo del presidente estadounidense promete dólares, pero refuerza la dependencia de un país que acumula deuda y no encuentra rumbo.
Se trata de 4000 millones de dólares, que llegan en el marco de elecciones legislativas y una fuerte recesión, luego de la suba del dólar. Vale decir que Luis Caputo es el único funcionario en la historia argentina que convenció en menos de diez años a dos presidentes a tomar cuantiosas deudas en el exterior.
Puntualmente, el Gobierno local renovó la iluminación de la plaza y equipamiento de juegos.
Este martes, el Indec reportó una caída en las ventas superior a los dos puntos correspondiente a julio.