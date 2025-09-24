Alta Gracia: detenido por arrojar botellas a un domicilio

(SN; Alta Gracia) Durante la tarde del martes 23 de septiembre, personal de la División Patrulla detuvo a un hombre mayor de edad implicado en un hecho delictivo en el barrio El Cañito, en la calle Dumas sin número.

Según el informe oficial, los efectivos acudieron tras un llamado por disturbios en la vía pública. Al llegar, entrevistaron a una mujer de 25 años, quien relató que un hombre de 29 años se presentó en su domicilio y, de manera intempestiva, arrojó botellas de vidrio. La acción provocó daños en una motocicleta perteneciente a otra mujer que se encontraba en el lugar.

El sospechoso fue aprehendido inmediatamente, trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la justicia mientras continúa el proceso legal correspondiente.