Alta Gracia: robaron ladrillos de una obra y fueron detenidos

(SN; Alta Gracia) Pasado el mediodía de este viernes detuvieron a dos sujetos implicados en un hecho de robo ocurrido en el barrio Portales del Tala, donde sustrajeron materiales de una obra en construcción.

Fuentes policiales informaron que se trata de dos individuos de 42 y 66 años, quienes se encontraban a bordo de una grúa y que utilizaron para el robo de los artículos.

Al momento de la detención, además, los efectivos policiales realizaron el secuestro del acoplado con dos contenedores con un total de 70 ladrillos sustraídos.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones judiciales pertinentes, enmarcadas en la prevención de delitos contra la propiedad.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.