Alta Gracia: robaron ladrillos de una obra y fueron detenidos

Alta Gracia: detenido por arrojar botellas a un domicilio
La policía aprehendió a un hombre de 29 años tras arrojar botellas de vidrio a una vivienda y causar daños en una motocicleta.
Los sujetos de 42 y 66 años se encontraban a bordo de una grúa con acoplado, la cual utilizaron para el robo de los elementos.
(SN; Alta Gracia) Pasado el mediodía de este viernes detuvieron a dos sujetos implicados en un hecho de robo ocurrido en el barrio Portales del Tala, donde sustrajeron materiales de una obra en construcción.
Fuentes policiales informaron que se trata de dos individuos de 42 y 66 años, quienes se encontraban a bordo de una grúa y que utilizaron para el robo de los artículos.
Al momento de la detención, además, los efectivos policiales realizaron el secuestro del acoplado con dos contenedores con un total de 70 ladrillos sustraídos.
Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones judiciales pertinentes, enmarcadas en la prevención de delitos contra la propiedad.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
Personal de la patrulla de Malagueño aprehendió a un hombre de 41 años tras sustraer mercadería del Mercado San Miguel.
La policía y el municipio intervinieron en un predio rural, notificando a los responsables y suspendiendo la actividad sin mayores incidentes.
El allanamiento fue a una vivienda ubicada en calle Rivera Indarte. La detenida de 28 años convivía con su familia e incautaron varias dosis de marihuana, plantas de cannabis sativa, dinero y elementos de interés para la causa.
Treinta y cinco efectivos participaron de una jornada de formación en el Tiro Federal. La actividad estuvo a cargo de la Dirección de Entrenamiento Policial de la Provincia.
La Policía arrestó a un hombre de 39 años tras un operativo en calle Honduras y Córdoba. El sujeto fue señalado por un testigo y quedó a disposición de la Justicia.
El intendente Torres Lima y autoridades de Santa Fe acordaron obras y administración conjunta de la colonia, con miras a fomentar el turismo social y revitalizar espacios públicos.
El titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, pidió conocer “cómo se distribuyeron esos recursos” y reclamó una extensión tras la efímera baja de retenciones.
Se trata de una iniciativa del Gobierno provincial con el objetivo de generar oportunidades laborales, potenciar el talento local y fortalecer el desarrollo económico. En esta ocasión se impulsan más de 10.000 puestos de trabajo.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos comunicó un descenso del índice de la pobreza, que alcanza al 31,6% de las personas, sin embargo casi la mitad de niños y adolescentes conviven en hogares que no pudieron cubrir todas sus necesidades.
Se trata del encuentro organizado de manera conjunta con el Centro de Comercio local y se esperan exposiciones, charlas y diversas intervenciones culturales abiertas a toda la comunidad.