Ataque a periodistas: imputaron a Milei por amenazas a Julia Mengolini
Además, el fiscal de San Isidro Fernando Domínguez dispuso la imputación de otros referentes libertarios, como la diputada Lilia Lemoine, el "cineasta" Santiago Oría y el referente en redes sociales Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan.Nacionales14 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; con información de El Destape) En el marco de la causa por amenazas a la periodista Julia Mengolini, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez imputó al presidente Javier Milei, a la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y otros funcionarios y referentes de los libertarios. "Algún límite tienen que tener", escribió en sus redes sociales el dirigente político Juan Grabois, abogado de Mengolini.
Además de Milei y Lemoine, el fiscal Domínguez imputó al "cineasta" oficial Santiago Oría, al referente en redes sociales y conductor en el canal de stream Carajo Daniel Parisini (Gordon Dan) y al abogado públicamente oficialista Alejandro Sarubbi Benítez. El expediente tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro Nº2, bajo la carátula “Milei, Javier y otros s/ amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita".
El Ministerio Público Fiscal pidió en su dictamen la realización medidas de prueba destinadas a identificar a las personas que amenazaron de muerte a Julia Mengolini. En paralelo, el juzgado ordenó la periodista y su círculo íntimo cuenten con custodia policial y se les entregue un botón antipánico.
Además, el fiscal Domínguez pidió que se generen medidas de prueba para investigar si existe una organización, financiada con fondos públicos y coordinada por funcionarios de primer nivel, destinada a amedrentar a quienes son críticos de Milei. Por eso, requirió a las empresas propietarias de las redes sociales información sobre el flujo de los posteos más violentos y amenazantes, la información falsa diseminada y los datos de las personas que obraron como los principales diseminadores.
