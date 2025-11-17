Ezeiza: investigan si fue intencional el incendio en el Polígono Industrial

Sexter chatter: el trabajo de “calentar y vender” en OnlyFans
Exclusivo: una trabajadora que se desempeña como "sexter chatter" explicó cómo funciona el negocio de responder mensajes en OnlyFans en nombre de modelos que ofrecen contenido erótico.
Inician las pericias para determinar el origen del incendio en el Polígono Industrial Spegazzini, donde aún persisten focos activos y se investigan posibles causas intencionales.Sociedad17 de noviembre de 2025 SN
(Buenos Aires; SN) Las pericias para establecer cómo comenzó el incendio en el Polígono Industrial Spegazzini se realizarán este lunes, luego del siniestro que se inició el viernes por la noche y que dejó daños severos en varias industrias del predio. Algunas áreas todavía presentan focos activos y las autoridades indicaron que se espera su extinción sin intervención directa.
La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, quien ordenó las tareas judiciales tras considerar que no existe riesgo en la zona. La medida busca determinar si el episodio fue provocado de manera intencional o si respondió a un desperfecto, situación que podría derivar en una causa penal.
Representantes de aseguradoras de distintas fábricas se presentaron en el lugar para constatar los daños, que se estiman millonarios. Según los primeros relevamientos, el foco inicial habría comenzado en la firma Logischem y se propagó hacia establecimientos como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast.
El incendio generó explosiones, densas columnas de humo y un amplio despliegue de equipos de emergencia. Las autoridades continuarán monitoreando el predio hasta que quede completamente asegurado.
En su columna en Siempre Radio, la licenciada en nutrición Susana Aranda alertó que la diabetes tipo 2 puede prevenirse con hábitos saludables y controles periódicos que permitan una detección temprana.
Información suministrada por el Servicio meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este sábado una jornada de altas temperaturas y fuertes tormentas.
Amigos, artistas y referentes culturales recordaron la trayectoria de Yul Borea, músico de larga presencia en la escena local, cuyo legado permanece como parte de la identidad artística de Alta Gracia.
La sucesión de Gabriel Boric se definirá el 14 de diciembre.
En el Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, Instituto y Talleres disputaron la última fecha del torneo.