Ezeiza: investigan si fue intencional el incendio en el Polígono Industrial

(Buenos Aires; SN) Las pericias para establecer cómo comenzó el incendio en el Polígono Industrial Spegazzini se realizarán este lunes, luego del siniestro que se inició el viernes por la noche y que dejó daños severos en varias industrias del predio. Algunas áreas todavía presentan focos activos y las autoridades indicaron que se espera su extinción sin intervención directa.

La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, quien ordenó las tareas judiciales tras considerar que no existe riesgo en la zona. La medida busca determinar si el episodio fue provocado de manera intencional o si respondió a un desperfecto, situación que podría derivar en una causa penal.

Representantes de aseguradoras de distintas fábricas se presentaron en el lugar para constatar los daños, que se estiman millonarios. Según los primeros relevamientos, el foco inicial habría comenzado en la firma Logischem y se propagó hacia establecimientos como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast.

El incendio generó explosiones, densas columnas de humo y un amplio despliegue de equipos de emergencia. Las autoridades continuarán monitoreando el predio hasta que quede completamente asegurado.