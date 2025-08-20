Tiempo en Alta Gracia: miércoles soleado y 21 grados de máxima

(SN; Alta Gracia) Este miércoles 20 de agosto ofrece un respiro primaveral en plena temporada invernal. La ciudad amaneció fresca, con temperaturas cercanas a los 8 °C, pero el sol se adueña del cielo y hacia la tarde la máxima alcanzará los 21 °C.

El pronóstico anticipa un jueves todavía más cálido, con 25 °C de máxima bajo un cielo mayormente soleado. Sin embargo, el viernes llegará con un cambio abrupto: viento fuerte, ráfagas intensas y un marcado descenso de la temperatura, que apenas rondará los 14 °C.

El sábado se espera la mañana más fría de la semana, con mínimas cercanas a –1 °C y una máxima de 15 °C, aunque con sol pleno. A partir del domingo, las condiciones se estabilizan con mañanas frescas y tardes templadas, con máximas entre 22 °C y 24 °C hasta mediados de la próxima semana.