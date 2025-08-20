Tiempo en Alta Gracia: miércoles soleado y 21 grados de máxima

Tiempo en Alta Gracia: martes ventoso y con lluvias intermitentes
Martes inestable en Alta Gracia: lluvias aisladas, ráfagas de viento y alerta amarilla en la región. Desde mañana mejora el tiempo con sol y temperaturas más agradables.
La jornada arranca fresca, pero la máxima trepará hasta los 21 °C con cielo despejado.
(SN; Alta Gracia) Este miércoles 20 de agosto ofrece un respiro primaveral en plena temporada invernal. La ciudad amaneció fresca, con temperaturas cercanas a los 8 °C, pero el sol se adueña del cielo y hacia la tarde la máxima alcanzará los 21 °C.
El pronóstico anticipa un jueves todavía más cálido, con 25 °C de máxima bajo un cielo mayormente soleado. Sin embargo, el viernes llegará con un cambio abrupto: viento fuerte, ráfagas intensas y un marcado descenso de la temperatura, que apenas rondará los 14 °C.
El sábado se espera la mañana más fría de la semana, con mínimas cercanas a –1 °C y una máxima de 15 °C, aunque con sol pleno. A partir del domingo, las condiciones se estabilizan con mañanas frescas y tardes templadas, con máximas entre 22 °C y 24 °C hasta mediados de la próxima semana.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció el cambio en las condiciones climáticas para nueve provincias, incluido Córdoba.
La licenciada en nitración Susana Aranda advirtió que la malnutrición en niños y niñas no siempre se refleja en la delgadez y propuso políticas de prevención y entornos escolares saludables para reducir el consumo de ultraprocesados.
La semana arranca con cielo cubierto, probabilidad de lluvias y una alerta amarilla por tormentas en la región. La máxima no superará los 15°.
Se trata del encuentro que rinde homenaje a las tradiciones inmigrantes italianas y que toma como insignia la bebida preparada con vino y diferentes condimentos que recuerdan aromas de épocas pasadas.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada agradable, aunque sin la presencia del sol como días anteriores y temperaturas que cercanas a los 20 grados.
La presidenta de Todos por Todos denunció que voluntarios de la asociación sufrieron agresiones y detenciones arbitrarias por parte del comisario de Taco Pozo.
Este martes a las 19 en Plaza Solares, instituciones del sector discapacidad convocan a una vigilia con velas, en vísperas del tratamiento en Diputados del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Se trata del espacio destinado por el Gobierno local para la recepción de materiales para la economía circular, que reemlplazará la actual planta de acopio de Barrio Cámara.
El joven de 23 años fue sorprendido por los uniformados con una ganzúa artesanal metálica, instrumento con el cual habría ocasionado daños en el tambor de contacto de una motocicleta.
Decenas de vecinos se manifiestan en Plaza Solares en rechazo al veto del presidente Javier Milei, que significa un retroceso y pérdida de derechos para la ciudadanía.