Fuga en Malagueño: Hombre detenido tras robar su propio auto del corralón municipal

Ciudad de América: hospitalizaron a una motociclista luego de un fuerte impacto
(Malagueño; SN) Alta Gracia, 7 de septiembre de 2025 - La madrugada de hoy nos regaló una historia digna de Hollywood, pero con un guion que ni los hermanos Coen se hubieran atrevido a escribir. Un ciudadano, aparentemente harto de los trámites y multas, decidió tomar el asunto —y su auto— en sus propias manos, protagonizando una fuga tan audaz como efímera.
Todo comenzó, como suelen hacerlo estas historias, con un control de tránsito rutinario. Un impecable Jeep Renegade fue incautado por agentes municipales por una falta, y enviado a dormir su siesta de chapa al corralón. Pero su dueño no estaba dispuesto a dejarlo en la calle, o mejor dicho, en el depósito. Con la determinación de un héroe de acción, el hombre se infiltró en las instalaciones municipales en plena noche.
No se sabe si usó un traje de espía, un gancho o simplemente un atajo, pero el resultado fue el mismo: logró entrar, encontrar las llaves de su vehículo y, con la destreza de un ladrón de guante blanco (o de un tipo con mucha prisa), encendió el motor. Lo que siguió fue una huida tan veloz como la luz de un relámpago, pero con menos éxito.
La Patrulla Malagueño, alertada de que un auto recién secuestrado se estaba autosecuestrando, desplegó una rápida persecución. La adrenalina de la fuga duró apenas unas cuadras, ya que los efectivos lograron darle alcance al vehículo y al audaz conductor. El reencuentro entre el Jeep, su dueño y las autoridades fue, sin duda, conmovedor.
El hombre fue detenido y, lamentablemente, su Jeep volvió a ser secuestrado, esta vez de forma más definitiva. Ahora, el protagonista de esta insólita saga se encuentra a disposición de la justicia. Mientras tanto, en los depósitos municipales de Alta Gracia, los vehículos secuestrados están más vigilados que nunca. Al parecer, la lección está clara: robar tu propio auto de un depósito municipal es tan mala idea como, bueno, robarlo de un depósito municipal.
¿Qué lo llevó a tomar esta drástica decisión? ¿Una impetuosa necesidad de volver a casa? ¿Un desafío a la burocracia? Solo él lo sabe. Lo cierto es que, por ahora, el Jeep Renegade sigue en el corralón. Y si su dueño quiere recuperarlo, probablemente esta vez tendrá que hacerlo por la vía legal. Aunque, quién sabe, quizás ya esté planeando su próxima misión...
