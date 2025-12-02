Alta Gracia: viajaba en moto con sus hijos y cayeron al asfalto

Una mujer y sus hijos menores fueron trasladados al Hospital Regional tras caer de una motocicleta en calle Raúl Alfonsín. El hecho ocurrió cerca de la medianoche.

Policiales02 de diciembre de 2025 SN
Accidente motocicleta Alta Gracia - Policiales

(Alta Gracia; SN) Personal policial intervino este lunes por la noche en un accidente de tránsito ocurrido en calle Raúl Alfonsín 929, en barrio Córdoba. El hecho se registró alrededor de las 23:50, cuando una motocicleta Honda HR perdió el control y cayó sobre la carpeta asfáltica.

La conductora, una mujer de 39 años, informó a los agentes que circulaba acompañada de sus hijos menores cuando, por causas que aún deben establecerse, perdió la estabilidad del rodado y sufrió la caída.

En el lugar trabajó personal de Vittal, que realizó las primeras atenciones. Posteriormente los menores fueron trasladados al Hospital Regional Arturo Illia para una evaluación más completa de su estado de salud.

