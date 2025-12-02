Alta Gracia: viajaba en moto con sus hijos y cayeron al asfalto

Alta Gracia: hospitalizaron a una chica de 16 años que cayó de la moto
La joven circulaba como acompañante de la motocicleta cuando el conductor perdió el equilibrio tras una maniobra repentina del vehículo que circulaba por delante.
Una mujer y sus hijos menores fueron trasladados al Hospital Regional tras caer de una motocicleta en calle Raúl Alfonsín. El hecho ocurrió cerca de la medianoche.Policiales02 de diciembre de 2025 SN
(Alta Gracia; SN) Personal policial intervino este lunes por la noche en un accidente de tránsito ocurrido en calle Raúl Alfonsín 929, en barrio Córdoba. El hecho se registró alrededor de las 23:50, cuando una motocicleta Honda HR perdió el control y cayó sobre la carpeta asfáltica.
La conductora, una mujer de 39 años, informó a los agentes que circulaba acompañada de sus hijos menores cuando, por causas que aún deben establecerse, perdió la estabilidad del rodado y sufrió la caída.
En el lugar trabajó personal de Vittal, que realizó las primeras atenciones. Posteriormente los menores fueron trasladados al Hospital Regional Arturo Illia para una evaluación más completa de su estado de salud.
La joven circulaba como acompañante de la motocicleta cuando el conductor perdió el equilibrio tras una maniobra repentina del vehículo que circulaba por delante.
El accidente ocurrió sobre la autopista de ruta 20, donde el automovilista de 48 años se despistó y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba.
El accidente ocurrió sobre la ruta C-45, donde el automovilista despistó de la carretera.
Un hombre de 35 años fue aprehendido tras ser señalado por sustraer un castillo inflable, un metegol y un tejo. El hecho ocurrió en calle Fortunato González.
Una mujer de 62 años se despistó en la colectora de la Ruta 5. Fue asistida por personal de salud, aunque no requirió traslado.
El accidente ocurrió durante las últimas horas del sábado y en el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a todos los ocupantes involucrados.
¡Histórico! Estudiantes de Río Cuarto asciende y Córdoba tendrá cuatro equipos en Primera División. El "León" vuelve a la élite después de 40 años.
En lo que representa un efecto de mayor presión para los hogares, las tarifas de energía vuelven a subir desde este 1° de diciembre. La actualización impacta sobre viviendas, comercios e industrias.
Según fuentes oficiales, la iniciativa del Poder Ejecutivo será elevada al Congreso en los próximos días. Sin embargo, trascendió que el estudio Bruchou-Funes de Rioja es en definitiva quién elaboró el proyecto, que el Ejecutivo ingresará por el Senado.
Se trata de la edición 2025, con la que el Gobierno provincial se propone generar oportunidades laborales para jóvenes entre 16 y 25 años.
La joven circulaba como acompañante de la motocicleta cuando el conductor perdió el equilibrio tras una maniobra repentina del vehículo que circulaba por delante.