Córdoba: un reconocido empresario deseó "desnutrición infantil" a bonaerenses

Se trata de Lucas Salim del Grupo Proaco, quien estalló por la derrota de LLA y realizó repudiables declaraciones a los votantes de Buenos Aires, a los que calificó de "cloaca" y "burros".

Nacionales08 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de NA) El reconocido empresario desarrollista de Córdoba, Lucas Salim, presidente de Grupo Proaco, generó una ola de repudio este lunes al estallar con insultos contra los votantes bonaerenses tras la derrota electoral de La Libertad Avanza. El empresario llegó a desear "desnutrición infantil" para los bonaerenses, según trascendió, enojado por el resultado adverso al Gobierno.720

El CEO, que meses atrás instaba a los ahorristas a sacar los "dólares bajo el colchón" (calificándolo como "el peor negocio") para invertirlos en sus desarrollos inmobiliarios, reaccionó con furia al triunfo del peronismo por más de 13 puntos. Según supo Noticias Argentinas, Salim calificó al Conurbano bonaerense como "una cloaca en todo sentido".

"Burros" que viven "de la teta del Estado"

En un fuerte descargo en redes sociales (reportado por Vía Córdoba), Salim, quien lidera proyectos como Docta y Pocito, afirmó que los votantes del Conurbano "viven de la teta del Estado socialista/kirchnerista".

El empresario no frenó ahí y tildó a los electores de "burros" y "brutos" por apoyar a dirigentes que, según su visión, "les roban en la cara". El CEO de Proaco concluyó su análisis de la derrota oficialista afirmando: "Hoy gana la casta, los medios, los curros y el choreo".

