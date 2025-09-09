Despeñaderos: discutió en un control y terminó en la comisaría

(SN; Despeñaderos) Un hombre de 31 años fue detenido este lunes por la tarde en la intersección de avenida Rodríguez Peña y Congreso, luego de protagonizar un hecho de violencia contra personal de la Guardia Local.

El episodio ocurrió alrededor de las 18:55, cuando el individuo fue detenido en un control preventivo y recibió un acta de infracción por su motocicleta. Según informaron fuentes oficiales, el conductor reaccionó de manera agresiva, insultando a los agentes y tratando de agredirlos físicamente con golpes de puño.

Ante la situación, se procedió a su aprehensión y traslado a la dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.