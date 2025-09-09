Despeñaderos: discutió en un control y terminó en la comisaría

Despeñaderos: detuvieron a un hombre luego de un hecho de robo
El sujeto de 34 años fue alcanzado en el sector conocido como bajada de la bomba, en cercanías a la costa del río. Además se recuperaron elementos sustraídos de una vivienda.
Un motociclista de 31 años fue aprehendido luego de insultar e intentar golpear a efectivos de la Guardia Local durante un procedimiento preventivo.Policiales09 de septiembre de 2025 SN
(SN; Despeñaderos) Un hombre de 31 años fue detenido este lunes por la tarde en la intersección de avenida Rodríguez Peña y Congreso, luego de protagonizar un hecho de violencia contra personal de la Guardia Local.
El episodio ocurrió alrededor de las 18:55, cuando el individuo fue detenido en un control preventivo y recibió un acta de infracción por su motocicleta. Según informaron fuentes oficiales, el conductor reaccionó de manera agresiva, insultando a los agentes y tratando de agredirlos físicamente con golpes de puño.
Ante la situación, se procedió a su aprehensión y traslado a la dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.
