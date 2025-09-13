Villa del Prado: desarticularon una riña de gallos y detuvieron a 20 involucrados

Alta Gracia: hospitalizaron a una motociclista luego de un fuerte impacto
El accidente ocurrió en ruta 5 sobre la rotonda Fangio. La mujer de 25 años sufrió algunas lesiones y fue asistida por el personal de emergencias.
En el operativo, los uniformados secuestraron diversos elementos relacionados a esta actividad ilegal, entre los que se contempla una suma importante de dinero, los animales utilizados y artículos destinados a la estimulación de los gallos.Policiales13 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; Villa del Prado) Durante las últimas horas del viernes 12 de septiembre en la localidad de Villa del Prado, efectivos policiales desarticularon una apuesta clandestina con riñas de gallos, en la que detuvieron a decenas de involucrados y secuestraron diversos elementos.
Fuentes policiales informaron que por el hecho fueron detenidas 20 personas mayores de edad, quienes participaban de este encuentro clandestino en el que estaba dispuesto un ring especial para la riña de gallos. Allí se realizaban apuestas ilegales, por lo que los uniformados secuestraron una importante suma de dinero, celulares, documentos, elementos con los cuales estimulaban a los animales, jaulas y otros artículos relacionados a esta actividad ilegal.
Los detenidos fueron trasladados a la sede policial a disposición de la fiscalía interviniente, en el marco de la Ley Sarmiento (Ley N° 14.346 de Maltrato y Crueldad Animal) para su disposición final.
Vale decir que en el lugar participó el personal de Policía Ambiental que secuestró los gallos utilizados.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
El accidente ocurrió en ruta 5 sobre la rotonda Fangio. La mujer de 25 años sufrió algunas lesiones y fue asistida por el personal de emergencias.
Dos hombres resultaron con lesiones leves tras una colisión en Ruta S‑495; ambos fueron trasladados al dispensario local.
Un motociclista de 31 años fue aprehendido luego de insultar e intentar golpear a efectivos de la Guardia Local durante un procedimiento preventivo.
El sujeto de 34 años fue alcanzado en el sector conocido como bajada de la bomba, en cercanías a la costa del río. Además se recuperaron elementos sustraídos de una vivienda.
¡Insólito! Un hombre terminó detenido tras robar su propio Jeep del corralón municipal en Malagueño. Crónica de una fugaz fuga.
El accidente se produjo sobre ruta 5. La mujer a bordo de la moto fue trasladada al Hospital Regional con diversos traumatismos.
Este viernes, Córdoba es sede del primer encuentro del espacio político Provincias Unidas tras las elecciones bonaerenses, con la presencia de cinco mandatarios provinciales y Juan Schiaretti.
Dos hombres resultaron con lesiones leves tras una colisión en Ruta S‑495; ambos fueron trasladados al dispensario local.
Una foto del referente radical en el acto de Provincias Unidas generó tensión política en Alta Gracia y un duro cruce del intendente Marcos Torres.
Contra el veto impuesto por el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la Escuela Pública, trabajadores, docentes y estudiantes se convocaron en Ciudad Universitaria
Se trata de la primera obra pública de la ciudad que estuvo vinculada a la histórica acequia jesuítica, la cual abastecía de agua al Tajamar desde la represa en el encuentro de los arroyos Estancia Vieja y Los Paredones, cauces antiguamente aprovechados por los comechingones que habitaron la zona.