Villa del Prado: desarticularon una riña de gallos y detuvieron a 20 involucrados

(SN; Villa del Prado) Durante las últimas horas del viernes 12 de septiembre en la localidad de Villa del Prado, efectivos policiales desarticularon una apuesta clandestina con riñas de gallos, en la que detuvieron a decenas de involucrados y secuestraron diversos elementos.

Fuentes policiales informaron que por el hecho fueron detenidas 20 personas mayores de edad, quienes participaban de este encuentro clandestino en el que estaba dispuesto un ring especial para la riña de gallos. Allí se realizaban apuestas ilegales, por lo que los uniformados secuestraron una importante suma de dinero, celulares, documentos, elementos con los cuales estimulaban a los animales, jaulas y otros artículos relacionados a esta actividad ilegal.

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial a disposición de la fiscalía interviniente, en el marco de la Ley Sarmiento (Ley N° 14.346 de Maltrato y Crueldad Animal) para su disposición final.

Vale decir que en el lugar participó el personal de Policía Ambiental que secuestró los gallos utilizados.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.