Santa Ana: perdió el control, volcó su auto y fue hospitalizada

(SN; Villa Parque Santa Ana) Durante la madrugada de este domingo ocurrió un accidente en la localidad de Villa Parque Santa Ana, precisamente sobre la ruta 5, donde la conductora de un Fiat Siena perdió el control y tumbó su vehículo.

Fuentes policiales informaron que la mujer de 58 años despistó su auto y terminó en el cantero central. Como se puede apreciar en la imagen compartida por la Departamental, el Siena quedó con las cuatro ruedas hacia arriba y la automovilista debió ser auxiliada por el personal de Bomberos Voluntarios.

En el lugar se hizo presente además la ambulancia del servicio de emergencias de Vittal, que trasladó a la mujer al Hospital para una mayor valoración luego de las lesiones sufridas.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.