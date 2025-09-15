Alta Gracia: choque entre una camioneta y un auto en barrio Pellegrini

Alta Gracia: detuvieron a una pareja por robo en un local comercial
Una joven de 17 años y un hombre de 20 fueron aprehendidos tras sustraer mercadería en un bazar de avenida Belgrano.
El siniestro ocurrió en la noche del domingo en la intersección de Illia y Mansilla. No hubo heridos, solo daños materiales.
(SN; Alta Gracia) En la noche del domingo, alrededor de las 22:30, se produjo un accidente de tránsito en barrio Pellegrini, en la intersección de las calles Illia y Mansilla.
En el hecho estuvieron involucrados una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Ford Focus. Según las primeras averiguaciones, ambos vehículos habrían colisionado por causas que aún se investigan.
Los rodados eran conducidos por dos hombres de 23 y 73 años de edad. Como resultado del choque se registraron únicamente daños materiales, sin personas heridas.
El accidente se produjo en barrio Caferatta por causas que no se establecieron. Los ocupantes de la moto sufrieron algunas lesiones y fueron trasladados por el personal de emergencias.
El accidente ocurrió sobre la ruta 5, donde la conductora de un Fiat Siena se despistó de la carretera y terminó en el cantero central con las cuatro ruedas hacia arriba.
El accidente ocurrió en ruta 5 sobre la rotonda Fangio. La mujer de 25 años sufrió algunas lesiones y fue asistida por el personal de emergencias.
En el operativo, los uniformados secuestraron diversos elementos relacionados a esta actividad ilegal, entre los que se contempla una suma importante de dinero, los animales utilizados y artículos destinados a la estimulación de los gallos.
Dos hombres resultaron con lesiones leves tras una colisión en Ruta S‑495; ambos fueron trasladados al dispensario local.
Una foto del referente radical en el acto de Provincias Unidas generó tensión política en Alta Gracia y un duro cruce del intendente Marcos Torres.
En las elecciones legislativas de Buenos Aires del pasado domingo, La Libertad Avanza ganó con el 46% de los votos en Bahía Blanca, pero días después el Gobierno recortó a la mitad los fondos para la reconstrucción tras el temporal.
