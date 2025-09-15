Alta Gracia: choque entre una camioneta y un auto en barrio Pellegrini

El siniestro ocurrió en la noche del domingo en la intersección de Illia y Mansilla. No hubo heridos, solo daños materiales.

15 de septiembre de 2025
Policiales Alta gracia

(SN; Alta Gracia) En la noche del domingo, alrededor de las 22:30, se produjo un accidente de tránsito en barrio Pellegrini, en la intersección de las calles Illia y Mansilla.

En el hecho estuvieron involucrados una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Ford Focus. Según las primeras averiguaciones, ambos vehículos habrían colisionado por causas que aún se investigan.

Los rodados eran conducidos por dos hombres de 23 y 73 años de edad. Como resultado del choque se registraron únicamente daños materiales, sin personas heridas.

