Alta Gracia: detuvieron a una pareja por robo en un local comercial

Alta Gracia: choque entre una camioneta y un auto en barrio Pellegrini
El siniestro ocurrió en la noche del domingo en la intersección de Illia y Mansilla. No hubo heridos, solo daños materiales.
Una joven de 17 años y un hombre de 20 fueron aprehendidos tras sustraer mercadería en un bazar de avenida Belgrano.Policiales15 de septiembre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) En la tarde del domingo, alrededor de las 15:30, personal de la División Patrulla Preventiva detuvo a una pareja acusada de robo en un comercio ubicado en avenida Belgrano al 300.
El procedimiento se inició luego de la denuncia del propietario de un bazar, quien advirtió que los sospechosos habían guardado mercadería en una mochila. Las cámaras de seguridad del local también mostraron que los mismos individuos habrían sustraído artículos días antes.
Durante la requisa, la policía encontró en poder de la pareja los elementos sustraídos. Como resultado, un hombre de 20 años y una joven de 17 fueron aprehendidos y trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.
El accidente ocurrió sobre la ruta 5, donde la conductora de un Fiat Siena se despistó de la carretera y terminó en el cantero central con las cuatro ruedas hacia arriba.
El accidente ocurrió en ruta 5 sobre la rotonda Fangio. La mujer de 25 años sufrió algunas lesiones y fue asistida por el personal de emergencias.
Dos hombres resultaron con lesiones leves tras una colisión en Ruta S‑495; ambos fueron trasladados al dispensario local.
Una foto del referente radical en el acto de Provincias Unidas generó tensión política en Alta Gracia y un duro cruce del intendente Marcos Torres.
En el operativo, los uniformados secuestraron diversos elementos relacionados a esta actividad ilegal, entre los que se contempla una suma importante de dinero, los animales utilizados y artículos destinados a la estimulación de los gallos.
En las elecciones legislativas de Buenos Aires del pasado domingo, La Libertad Avanza ganó con el 46% de los votos en Bahía Blanca, pero días después el Gobierno recortó a la mitad los fondos para la reconstrucción tras el temporal.
