Alta Gracia: detuvieron a una pareja por robo en un local comercial

(SN; Alta Gracia) En la tarde del domingo, alrededor de las 15:30, personal de la División Patrulla Preventiva detuvo a una pareja acusada de robo en un comercio ubicado en avenida Belgrano al 300.

El procedimiento se inició luego de la denuncia del propietario de un bazar, quien advirtió que los sospechosos habían guardado mercadería en una mochila. Las cámaras de seguridad del local también mostraron que los mismos individuos habrían sustraído artículos días antes.

Durante la requisa, la policía encontró en poder de la pareja los elementos sustraídos. Como resultado, un hombre de 20 años y una joven de 17 fueron aprehendidos y trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.