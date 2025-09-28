Alta Gracia: de madrugada ocurrió el vuelco de este vehículo en B° General Bustos

Alta Gracia: robaron ladrillos de una obra y fueron detenidos
Los sujetos de 42 y 66 años se encontraban a bordo de una grúa con acoplado, la cual utilizaron para el robo de los elementos.
El conductor de 38 años perdió el control por causas que se investigan y luego fue trasladado al Sanatorio.Policiales28 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Durante la madrugada de este domingo ocurrió un accidente en la ciudad, precisamente en barrio General Bustos, donde un automovilista perdió el control terminó con las cuatro ruedas hacia arriba.
Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo marca Toyota Corlla, en el que se conducía un hombre de 38 años, quien por causas a establecer volcó su rodado.
En el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió al conductor y luego lo trasladó al Sanatorio para una observación completa de su estado de salud.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
Los sujetos de 42 y 66 años se encontraban a bordo de una grúa con acoplado, la cual utilizaron para el robo de los elementos.
La policía aprehendió a un hombre de 29 años tras arrojar botellas de vidrio a una vivienda y causar daños en una motocicleta.
Personal de la patrulla de Malagueño aprehendió a un hombre de 41 años tras sustraer mercadería del Mercado San Miguel.
La policía y el municipio intervinieron en un predio rural, notificando a los responsables y suspendiendo la actividad sin mayores incidentes.
El allanamiento fue a una vivienda ubicada en calle Rivera Indarte. La detenida de 28 años convivía con su familia e incautaron varias dosis de marihuana, plantas de cannabis sativa, dinero y elementos de interés para la causa.
Treinta y cinco efectivos participaron de una jornada de formación en el Tiro Federal. La actividad estuvo a cargo de la Dirección de Entrenamiento Policial de la Provincia.
El Primer Ministro israelí, quien lleva a delante un genocidio planificado en Franja de Gaza, recibió el repudio de los asistentes a la Asamblea de la Naciones Unidas. Argentina fue una de las pocas delegaciones que permaneció en su lugar.
El fuerte temporal registró ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora, lo que dejó decenas de árboles caídos en diferentes espacios públicos de la localidad y en este caso el techo de la pileta de este espacio único para Despeñaderos.
En los próximos días habrá una prueba de jugadores y podrán participar niños de la categoría 2012, 2013, 2014 y 2015. Una vez conformado el equipo disputará el torneo nacional en Colonia Caroya.
Para esta jornada, el Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas por encima de los 20 grados y un cielo totalmente despejado.
El conductor de 38 años perdió el control por causas que se investigan y luego fue trasladado al Sanatorio.