Alta Gracia: de madrugada ocurrió el vuelco de este vehículo en B° General Bustos

(SN; Alta Gracia) Durante la madrugada de este domingo ocurrió un accidente en la ciudad, precisamente en barrio General Bustos, donde un automovilista perdió el control terminó con las cuatro ruedas hacia arriba.

Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo marca Toyota Corlla, en el que se conducía un hombre de 38 años, quien por causas a establecer volcó su rodado.

En el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió al conductor y luego lo trasladó al Sanatorio para una observación completa de su estado de salud.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.