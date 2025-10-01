Córdoba: alertan por una fuerte caída de las ventas minoristas

La Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) reveló una caída de 7,9 % interanual en septiembre. "El sector continúa enfrentando dificultades para recuperar dinamismo", reza el comunicado.

Provinciales01 de octubre de 2025 Redacción SN
VENTAS MINORISTAS
VENTAS MINORISTAS

(SN; con información de La Nueva Mañana) Este miércoles, la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) informó los números correspondientes al sector de ventas minoristas en septiembre, con un marcado descenso en la medición interanual del 7,9 %. 

Precisamente se registró la caída en diez de los once rubros. "El sector continúa enfrentando dificultades para recuperar dinamismo", reza el documento de Fecom. El organismo citó como ejemplo que en septiembre de 2024 habían caído un 12,7% las ventas minoristas cordobesas en relación al mismo mes de 2023, informó LNM.

En cuanto a las formas de pago utilizadas por los consumidores, el 51% de las operaciones se concretaron con tarjeta de crédito, mientras que el 49% restante se realizó al contado.

Evolución por rubros:

  • Alimentos y bebidas: -8,3%
  • Artículos deportivos y de recreación: -7,4%
  • Calzados y marroquinería: -7,5%
  • Electrodomésticos y artículos electrónicos: -7,9%
  • Farmacia: -4,2%
  • Ferretería, materiales eléctricos y construcción: -6,8%
  • Indumentaria: -10,7%
  • Juguetería y librerías: -7,0%
  • Muebles y decoración: -11,1%
  • Neumáticos y repuestos: +3,5%
  • Perfumería y cosmética: -8,1%

Te puede interesar
Lo más visto
diputados

Diputados: dictaminaron limitaciones a los decretos presidenciales

Redacción SN
Política30 de septiembre de 2025

Aunque la oposición logró dictamen para modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, el camino hacia su aprobación definitiva sigue siendo incierto y dependerá de cómo se alineen los bloques en el recinto. La norma está lista para ser tratada.

Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email