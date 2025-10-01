Córdoba: alertan por una fuerte caída de las ventas minoristas

(SN; con información de La Nueva Mañana) Este miércoles, la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) informó los números correspondientes al sector de ventas minoristas en septiembre, con un marcado descenso en la medición interanual del 7,9 %.

Precisamente se registró la caída en diez de los once rubros. "El sector continúa enfrentando dificultades para recuperar dinamismo", reza el documento de Fecom. El organismo citó como ejemplo que en septiembre de 2024 habían caído un 12,7% las ventas minoristas cordobesas en relación al mismo mes de 2023, informó LNM.

En cuanto a las formas de pago utilizadas por los consumidores, el 51% de las operaciones se concretaron con tarjeta de crédito, mientras que el 49% restante se realizó al contado.

Evolución por rubros: