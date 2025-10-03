Alta Gracia: corte programado por obras de agua en barrio La Perla

Alta Gracia: la ciudad será sede del torneo nacional de handball
Se trata del Nacional de Clubes “A”, que reunirá a los principales equipos nacionales tanto en femenino como masculino.
El municipio informó que este viernes por la mañana se interrumpirá el servicio en el sector para avanzar con la conexión de nuevas redes distribuidoras.Municipales03 de octubre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) El Gobierno de Alta Gracia comunicó que avanzan las obras para completar el tendido de la red de agua potable en barrio La Perla. En este marco, durante la mañana de este viernes 3 de octubre se llevará a cabo un corte programado del servicio en la zona.
La interrupción será necesaria para concretar la conexión de los enlaces de las nuevas redes distribuidoras, correspondientes a la ampliación ejecutada en el sector.
Desde el municipio solicitaron a los vecinos y vecinas un uso responsable del agua y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas.
Estas obras forman parte de un plan de mejoras en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de consolidar y ampliar el servicio de agua potable para la totalidad de la población.
Se trata del Nacional de Clubes “A”, que reunirá a los principales equipos nacionales tanto en femenino como masculino.
Precisamente abarca a niños de entre 15 y 17 años, quienes deseen vacunarse de manera voluntaria. Por otro lado continúa la colocación de dosis para quienes transitaron la enfermedad anteriormente y requirieron internación.
Los jóvenes de todas las escuelas secundarias de la ciudad conocieron la oferta académica de 25 universidades e institutos de nivel superior y participaron de charlas especializadas.
Por el cierre del predio Piedras Blancas, la recolección domiciliaria nocturna no se realizará este jueves 2 de octubre. El servicio volverá a la normalidad el viernes 3.
Durante la limpieza del espacio natural, personal municipal detectó a un vecino arrojando residuos en un terreno baldío. Se recuerda que esta práctica está prohibida y puede ser multada.
Alta Gracia lanzó la app “Mi Muni, Mi cuenta”, que permite a los vecinos hacer trámites, pagos y gestiones municipales desde el celular, de forma simple y segura.
Tanto las jóvenes jugadoras de handball como el estudiante del Juan Manuel de Falla recibieron su reconocimiento por su desempeño deportivo y educativo.
La Cámara alta marcó un freno a los vetos de Javier Milei e insistió con los proyectos aprobados que afectan al hospital Garrahan y a todas las universidades nacionales, que ya fueron volteados en Diputados. Mientras tanto, las denuncias por los vínculos del diputado y candidato Jose Luis Espert con un narcotraficante complican a LLA. Suba del dólar y del riesgo país.
Precisamente abarca a niños de entre 15 y 17 años, quienes deseen vacunarse de manera voluntaria. Por otro lado continúa la colocación de dosis para quienes transitaron la enfermedad anteriormente y requirieron internación.
Se trata del Nacional de Clubes “A”, que reunirá a los principales equipos nacionales tanto en femenino como masculino.