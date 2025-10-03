Alta Gracia: corte programado por obras de agua en barrio La Perla

(SN; Alta Gracia) El Gobierno de Alta Gracia comunicó que avanzan las obras para completar el tendido de la red de agua potable en barrio La Perla. En este marco, durante la mañana de este viernes 3 de octubre se llevará a cabo un corte programado del servicio en la zona.

La interrupción será necesaria para concretar la conexión de los enlaces de las nuevas redes distribuidoras, correspondientes a la ampliación ejecutada en el sector.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos y vecinas un uso responsable del agua y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas.

Estas obras forman parte de un plan de mejoras en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de consolidar y ampliar el servicio de agua potable para la totalidad de la población.